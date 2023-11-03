«Теория заговора»: можно ли на ростовчан воздействовать гипнозом на расстоянии

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Что же произошло на самом деле, как работает гипноз и можно ли воздействовать на эмоции и чувства человека на расстоянии — выяснил корреспондент RostovGazeta.
Возникновение пандемии задало старт к развитию в Сети тем с множеством конспирологических теорий. Ростовчане активно погружаются в обсуждения, пытаясь узнать все о «зловещих задумках тайных сил» и о том, кто и для чего за этим стоит.
Многие искренне верят во всевозможные теории заговора, думая, что им открывают глаза на «страшную правду».
Причину доверия эксперты видят в простоте подачи информации. Ответы на все волнующие вопросы даются в простейшей, доступной для понимания форме — вне реального или научного объяснения. Многих людей подкупает, что они легко понимают, о чем идет речь.
Однако эксперты предупреждают, что вере в «теории заговора» наиболее подвержены люди с ментальными расстройствами.
Обратившаяся в редакцию RostovGazeta Елена [имя изменено по понятным причинам— прим. редакции] рассказывает, что с гипнотизером из Ростова встретилась по работе. Было это более десяти лет назад в Краснодарском крае. По ее словам, уже при знакомстве малознакомый мужчина стал демонстрировать свои возможности владения гипнозом — нейролингвистическим программированием и суггестией.
«Он просто показывал мне, что умеет делать. И спрашивал: „Ну как тебе?“. Рассказал, что эти техники практиковал и прежде. Выбирал человека и воздействовал на него. Не знаю ради чего. Ко мне он попросту домогался, вероятно, рассчитывая на интим», — говорит ростовчанка.
С развитием интернета жизнь практически любого человека перестала быть загадкой. Поэтому, поискав информацию о гипнотизере, Елена обнаружила его анкету на сайте знакомств. Описывая свои предпочтения, мужчина рассчитывал на интимные и групповые встречи, готов был обмениваться фото и видео, играть в ролевые игры, искал спонсора, и одновременно мечтал о любви и семье.
Отношения с новым знакомым не заладились. Ростовчанка рассказывает, что ей не нравилось его воздействие на ее сознание с помощью техник манипуляции.
Вскоре дороги с новым знакомым разошлись. Елена была вынуждена уехать в другую страну — ухаживать за лежачей мамой.
«Но он мне звонил. И тоже воздействовал на меня на расстоянии, оскорблял. Моя мама постоянно плакала, видя, что происходит со мной», — говорит ростовчанка.
Елена разъясняет, что ее знакомый обладает исключительной аномалией — умением воздействовать на человека на расстоянии. И речь идет не только о чувствах. Гипнотизер, по ее словам, на расстоянии способен вызвать головную боль, головокружение, заставить падать и даже повлиять на работу любого органа.
После смерти мамы Елена вернулась в Ростов. Но и здесь, по ее словам, гипнотизер не оставлял ее в покое.
«Микроволнами он воздействовал на мой головной мозг. Есть такие техники. Это нейролингвистика, суггестия или попросту гипноз на расстоянии. По сути, это считается психологическим оружием. Этим он бравировал, восхищался. Все его друзья об этом знают — меня все предупреждали», — делится информацией Елена.
С этим вопросом жительница Ростова обращалась в правоохранительные инстанции. Но там, по ее словам, к этому не отнеслись серьезно.
В 2017 году она подала на мужчину иск в суд.
По информации интернет ресурса СудАкт.Ру, Елена просила суд обязать гипнотизера принести ей публичные извинения путем публикации объявления в газете «Вечерний Ростов», прекратить воздействие на ее волю, а также взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда.
Однако в удовлетворении исковых требований ростовчанки суд отказал.
Оказалось, что информация о способах воздействия гипнозом и прежде встречалась в практике судопроизводства. В частности, корреспондент RostovGazeta обнаружил научную статью 2009 года под авторством заведующего кафедрой юридического факультета и аспиранта Ставропольского государственного университета.
Научные сотрудники обсуждали особенности квалификации преступления, совершенного загипнотизированным лицом. В качестве одного из примеров авторы приводили кассиршу из банка, похитившую 100 тысяч долларов.
По мнению психиатров-криминалистов, такое поведение кассирши стало последствием сильнейшего гипнотического воздействия ее «будущего мужа». Он увлекался азартными играми, а деньги на погашение долгов брал у женщины. Поскольку средств у кассирши не хватало, «будущий муж» внушал, что она должна принести их из банка. И, что немаловажно, «подкармливал» ее сильнодействующими на психику препаратами.
Авторы публикации подчеркивают, что из этого состояния женщину выводили московские специалисты, проводя сеансы гипнорепродукции.
«В уголовном законе должна быть признана непреодолимость психического принуждения при гипнозе, поскольку существующая позиция законодателя приводит к тому, что факт возможности полного блокирования воли другого лица путем гипносуггестии не получает должной правовой оценки», — пришли к выводу авторы материала.
«Многие мне не верят, считая, что это не серьезно. Но я изучила тему. В России есть институт, который выпускает специальные приборы для соответствующих служб. Они показывают самочувствие человека и результат воздействия на него. Я созванивалась с профессором института. Он мне подтвердил, что люди с аномалией, обладающие гипнозом на расстоянии, действительно есть», — утверждает Елена.
Корреспондент RostovGazeta изучил ассортимент названного института в Санкт-Петербурге, который, оказался производителем систем индивидуальной биометрии.
Например, на официальном сайте компании сообщается, что за 200 тысяч рублей можно приобрести программу диагностики, которая, по утверждению производителя, за 5 секунд способна выявить COVID-19.
Есть программы для дистанционного анализа здоровья, для определения ведущих способностей, для контроля психоэмоционального состояния (выявление агрессивных и опасных людей) и многого другого.
Но никаких программ или приборов, оказывающих влияние на психику, и тем более на расстоянии, обнаружено не было.
«Наша продукция не способствует проведению гипноза. А воздействовать на человека можно любыми стимулами. Например, я скажу грубое слово и состояние того, к кому оно адресовано, изменится. Но это всем известные факты. Никакой другой информации о том, что человек на расстоянии может воздействовать на другого, я не знаю. И никогда об этом не говорил», — сообщил руководитель компании Виктор Минкин.
Свидетель воздействия на Елену — жительница Москвы Эльвира рассказывает, что в 2021–2022 годах ростовчанка проживала у нее, помогая сидеть с ребенком.
«Я слышала, как она разговаривала с этим мужчиной. Честно говоря, первой моей реакцией было удивление. Я подумала, что с Еленой не все хорошо. Но она показала мне результаты ее проверки на детекторе лжи, и сказала, что с психикой у нее все нормально», — отмечает Эльвира.
Жительница Москвы добавляет, что с гипнотизером не знакома. Но методы его воздействия на Елену наблюдала лично.
«Общаясь с пустотой, Елена обращалась к нему по имени, просила его отстать от нее, говорила, что он ей уже надоел. Могла заплакать. А когда я интересовалась, что случилось, спокойно поясняла, что он опять ее достает. Я спрашивала, каким образом это происходит. Она отвечала, что мужчина внушает ей, что нужно делать, манипулирует ею и говорит гадости, специально, чтобы она нервничала», — рассказывает собеседница.
Эльвира признается, что «во всю эту телепатию» особо не верит. Однако и точно утверждать, существует или нет гипноз на расстоянии, не берется.
«Может, я, к счастью, не сталкивалась с таким сильным воздействием», — делится мыслями жительница Москвы.
Не захотела говорить о воздействии на психику и знакомая гипнотизера Оксана.
«Я вам ничем помочь не могу. Это уже не смешно. Того, о ком вы спрашиваете, я знала раньше. Но никаких аномальных способностей владения гипнозом я у него не замечала», — сообщила она корреспонденту RostovGazeta.
Сам гипнотизер тоже никак не захотел пролить свет на ситуацию. Он повел себя предельно странно. Мужчина каждый раз отвечал на звонки корреспондента, но упорно молчал в трубку на фоне обычных звуков офиса.
Никаких практических подтверждений существовании сложных техник и аппаратов для воздействия на человека гипнозом на расстоянии, кроме слов Елены, корреспонденту RostovGazeta найти не удалось.
Эксперты единогласно сходятся во мнении, что подобное невозможно. По их словам, техники суггестии и нейролингвистического программирования (НЛП) действительно существуют. Но для того, чтобы они оказали должное влияние, человек должен принимать в этом личное участие.
Например, одной из известных техник в 90-е годы считался 25 кадр. Тогда, объяснения его воздействия на людей казались чем-то вполне научным. Дескать, человек воспринимает за секунду 24 кадра. А если добавить дополнительный, 25 кадр, то он попадет в подсознание и окажет требуемое влияние.
Многие, видя приведенные цифры и факты, верили псевдонаучному объяснению. Поэтому, несмотря на провальные результаты эксперимента, миф о 25-м кадре продолжал успешно существовать. Правда, не долго. В 2006 году в России эту технику в рекламе признали шарлатанской и официально запретили к использованию.
«Когда человек ведет речь о преследовании, которое выходит за рамки научного объяснения, есть серьезный повод задуматься. Спровоцировать развитие такого состояния может сильный стресс. Например, смерть близкого человека. Под воздействием стресса, у человека снижается критика к себе, он перестает воспринимать действительность и целиком погружается в свои навязчивые идеи», — комментирует клинический психолог Ксения Куканова.
По словам психолога, игнорировать такое состояние нельзя. Ведь тогда всю жизнь придется приспосабливаться к «воздействию на расстоянии».
«Самый простой способ — обратиться к врачу, получить требуемую помощь и вернуться к нормальной, адекватной жизни», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанку принудительно лечили в психбольнице.