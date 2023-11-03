«Теория заговора»: можно ли на ростовчан воздействовать гипнозом на расстоянии

«Общаясь с пустотой, Елена обращалась к нему по имени, просила его отстать от нее, говорила, что он ей уже надоел. Могла заплакать. А когда я интересовалась, что случилось, спокойно поясняла, что он опять ее достает. Я спрашивала, каким образом это происходит. Она отвечала, что мужчина внушает ей, что нужно делать, манипулирует ею и говорит гадости, специально, чтобы она нервничала», — рассказывает собеседница.