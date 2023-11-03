В Донской столице презентовали шестнадцатиэтажный клубный дом

На презентации клубного дома гостей ожидал и анализ главных трендов ростовского рынка недвижимости. Как отметила Анна Сапегина, первые три квартала охарактеризовались ростом объема возводимого жилья на 31% — до 2,3 млн кв. м. При этом на конец первого полугодия 2023 года этот объем достиг отметки в 2 млн кв. м, увеличившись по сравнению с концом 2022 года на 14%. Кроме того, итогом трех кварталов 2023 года стал рост числа сделок с недвижимостью, которое достигло отметки в 13,6 тысяч, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сказала заместитель коммерческого директора «Неометрии».