В Донской столице презентовали шестнадцатиэтажный клубный дом

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Как отметили представители федерального девелопера «Неометрия», реализовавшего этот проект, район был выбран не случайно — компания учла запрос аудитории на развитую городскую инфраструктуру. Также акцент был сделан на наличие собственного приватного зеленого пространства, подземного паркинга и игровых пространств. Среди других отличий проекта — smart-системы безопасности, панорамное остекление входных групп и консьерж-сервис в круглосуточном формате.
Для всех гостей в этот день была организована иммерсивная экскурсия, способная погрузить посетителей в атмосферу премиального образа жизни, которую еще предстоит оценить будущим жильцам.
По словам заместителя коммерческого директора «Неометрии» Анны Сапегиной, формат клубного дома подразумевает, что жители знакомы друг с другом или хотя бы имеют общие интересы.
— Мы понимаем, что вряд ли сможем заселить знакомых между собой людей рядом. Тем не менее, распределение по этажам существует, — отметила Анна Сапегина.
И это действительно так. На одном из этажей живут молодые семьи, практически все они связаны с Южным федеральным университетом. Так что отношения между соседями уже на старте более чем дружелюбные.
Павел и Мария Погребняк получили однокомнатную квартиру в этом доме в подарок от родителей как молодожены. Теперь они обустраивают свой быт.
— Мы уже заказали мебель и ждем, когда ее привезут. Спасибо родителям, что сделали нам такой подарок. 35 метров — это, конечно, немного, но нам на двоих достаточно. Здесь у нас будет спальня, а вот здесь, — делился Павел, — кухня-столовая.
Стоит отметить, клубный дом «Вместе» включен в реестр умных новостроек с присвоением класса С. Такой класс получают жилые комплексы с дополнительными сервисами и расширенными опциями. Здесь и автоматизированный поквартирный учет, интегрированный с ГИС ЖКХ, общедомовая видеодомофония, тревожные кнопки на панели домофона, охрана и уборка квартир.
Представители девелопера отмечают, что цена на квартиры в этом доме, в числе прочего, зависит от квадратуры. Чем больше площадь, тем дешевле квадратный метр.
Приблизительная стоимость одного «квадрата» в таком доме достигает 200 тысяч рублей. То есть однокомнатная квартира, в которой живут молодожены, оценивается в чуть более 8 млн. Для сравнения — такая же по площади квартира в Сочи может стоить порядка 15 млн рублей.
На презентации клубного дома гостей ожидал и анализ главных трендов ростовского рынка недвижимости. Как отметила Анна Сапегина, первые три квартала охарактеризовались ростом объема возводимого жилья на 31% — до 2,3 млн кв. м. При этом на конец первого полугодия 2023 года этот объем достиг отметки в 2 млн кв. м, увеличившись по сравнению с концом 2022 года на 14%. Кроме того, итогом трех кварталов 2023 года стал рост числа сделок с недвижимостью, которое достигло отметки в 13,6 тысяч, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сказала заместитель коммерческого директора «Неометрии».
Анна Сапегина добавила, что недвижимость Ростова-на-Дону пользуется популярностью не только у жителей региона, но и у покупателей из соседних субъектов и даже из Москвы и Санкт-Петербурга. На фоне растущего спроса особенно важно повышать качество проектов, один из которых реализован на примере клубного дома «Вместе».