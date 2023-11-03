В Ростове конфликт на национальной почве закончился стрельбой

В итоге к «разборке» присоединился прохожий, который сделал один предупредительный выстрел в воздух, стараясь отвлечь участников конфликта и разнять их. Однако это вызвало обратную реакцию, и четверо участников драки бросились на него, выгнав мужчину на проезжую часть. Чем закончился конфликт пока неизвестно, данные о произошедшем уточняются.