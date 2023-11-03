В Ростове конфликт на национальной почве закончился стрельбой

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Вечером пятницы, 3 ноября, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео со стрельбой на улице Казахской.
По словам очевидцев, причиной стрельбы стал конфликт между местными жителями, которые пытались установить национальную принадлежность друг друга. Компания из шести человек начала потасовку у «наливайки», обмениваясь репликами о том, кто из них ведет свое происхождение из Израиля.
В итоге к «разборке» присоединился прохожий, который сделал один предупредительный выстрел в воздух, стараясь отвлечь участников конфликта и разнять их. Однако это вызвало обратную реакцию, и четверо участников драки бросились на него, выгнав мужчину на проезжую часть. Чем закончился конфликт пока неизвестно, данные о произошедшем уточняются.