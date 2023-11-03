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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В Ростове конфликт на национальной почве закончился стрельбой

В Ростове конфликт на национальной почве закончился стрельбой

3 ноября 2023, 17:03
Фото: 1MI
В Ростове конфликт на национальной почве закончился стрельбой
В Ростове неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице Казахской после того, как стал свидетелем конфликта на национальной почве между местными жителями, видео появилось в местном Telegram-канале.

Вечером пятницы, 3 ноября, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео со стрельбой на улице Казахской.

По словам очевидцев, причиной стрельбы стал конфликт между местными жителями, которые пытались установить национальную принадлежность друг друга. Компания из шести человек начала потасовку у «наливайки», обмениваясь репликами о том, кто из них ведет свое происхождение из Израиля.

Видео: видео: t.me/rostov_glavniy / Midjourney

В итоге к «разборке» присоединился прохожий, который сделал один предупредительный выстрел в воздух, стараясь отвлечь участников конфликта и разнять их. Однако это вызвало обратную реакцию, и четверо участников драки бросились на него, выгнав мужчину на проезжую часть. Чем закончился конфликт пока неизвестно, данные о произошедшем уточняются.

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Ранее в Ростове свадебный кортеж открыл стрельбу во время движения по улицам города.

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