В Ростове потратили около 125 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения

В четверг, 2 ноября, АО «Ростовводоканал» объявил, что с начала года потратил на модернизацию инфраструктуры около 125 миллионов рублей. Эти средства пошли на улучшение производственных объектов, отвечающих за качество водоснабжения потребителей.