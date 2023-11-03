В Ростове потратили около 125 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Updated Сегодня, 14:52
В четверг, 2 ноября, АО «Ростовводоканал» объявил, что с начала года потратил на модернизацию инфраструктуры около 125 миллионов рублей. Эти средства пошли на улучшение производственных объектов, отвечающих за качество водоснабжения потребителей.
Всего подобных объектов было более 30, в них провели капремонт технических помещений на очистных сооружениях, привели в порядок машинные залы насосных станций, заменили оборудование.
«Капитально отремонтирована система автоматизации главной канализационной насосной станции (ГКНС-2), произведена замена устройства плавного пуска канализационной насосной станции на улице Черевичкина», — рассказали в компании, добавив, что провели капремонт оборудования на станции «Северная-4».
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