В Ростовской области 19-летний рецидивист проткнул ножом случайного прохожего

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В пятницу, 3 ноября, стало известно, что в дежурную часть Отдела МВД России по Тарасовскому району поступил сигнал из больницы о том, что к ним попал 37-летний мужчина с колото-резаной раной.
В ходе розыска полицейские задержали 19-летнего дончанина, который был неоднократно судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, побои, кражу, угон и нарушение ПДД.
Представителям власти удалось установить, что жертва нападения гулял по улице в компании друзей, когда к ним подошел подозреваемый. Между мужчинами завязалась ссора, которая переросла в драку, а 19-летний нападавший достал карманный нож и ударил им оппонента, после чего сбежал.
В отношении юноши возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья, самого подозреваемого заключили под стражу.
Ранее в Ростовской области произошла поножовщина из-за скандирования проукраинских лозунгов.