В Ростовской области 19-летний рецидивист проткнул ножом случайного прохожего

Представителям власти удалось установить, что жертва нападения гулял по улице в компании друзей, когда к ним подошел подозреваемый. Между мужчинами завязалась ссора, которая переросла в драку, а 19-летний нападавший достал карманный нож и ударил им оппонента, после чего сбежал.