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Published Сегодня, 13:37

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В Ростовской области задержали 19-летнего жителя, напавшего на прохожего с ножом

В Ростовской области 19-летний рецидивист проткнул ножом случайного прохожего

3 ноября 2023, 13:37
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали 19-летнего жителя, напавшего на прохожего с ножом
В Ростовской области сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали юношу, который напал на прохожего с ножом, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В пятницу, 3 ноября, стало известно, что в дежурную часть Отдела МВД России по Тарасовскому району поступил сигнал из больницы о том, что к ним попал 37-летний мужчина с колото-резаной раной.

В ходе розыска полицейские задержали 19-летнего дончанина, который был неоднократно судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, побои, кражу, угон и нарушение ПДД.

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Представителям власти удалось установить, что жертва нападения гулял по улице в компании друзей, когда к ним подошел подозреваемый. Между мужчинами завязалась ссора, которая переросла в драку, а 19-летний нападавший достал карманный нож и ударил им оппонента, после чего сбежал.

В отношении юноши возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья, самого подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в Ростовской области произошла поножовщина из-за скандирования проукраинских лозунгов.

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