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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Жительница Ростовской области устроила погром в магазине из-за блестящей монеты

В Ростовской области посетительница пивнушки избила продавца мешком с углем

3 ноября 2023, 07:37
Фото: Midjourney
Жительница Ростовской области устроила погром в магазине из-за блестящей монеты

Жительница Ростовской области устроила погром в магазине из-за блестящей монеты

В Каменске Ростовской области местная жительница с мешком угля напала на продавщицу из-за блестящей монеты в десять рублей, рассказал Don Mash.

В Каменске посетительница местного пивного магазина устроила погром из-за десяти рублей. Женщина пришла за сигаретами, оплатила их и получила сдачу. Однако посетительнице не понравился внешний вид монет. Она попросила дать ей блестящие десять рублей.

Однако в кассе таких монет не оказалось. Этот факт взбесил женщину. Она стала громить магазин, крушить полки с товарами, кидаться продукцией, а также напала на продавца с мешком угля.

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Женщина в Ростовской области с мешком угля напала на продавца из-за блестящей монеты
Видео: ТГ don_mash

Успокоить женщину помогла только грубая сила продавщицы. Она вытолкала посетительницу за дверь, а затем придерживала ее, чтобы дебоширка снова не ворвалась в магазин.

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