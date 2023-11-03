В Ростовской области посетительница пивнушки избила продавца мешком с углем

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В Каменске посетительница местного пивного магазина устроила погром из-за десяти рублей. Женщина пришла за сигаретами, оплатила их и получила сдачу. Однако посетительнице не понравился внешний вид монет. Она попросила дать ей блестящие десять рублей.
Однако в кассе таких монет не оказалось. Этот факт взбесил женщину. Она стала громить магазин, крушить полки с товарами, кидаться продукцией, а также напала на продавца с мешком угля.
Успокоить женщину помогла только грубая сила продавщицы. Она вытолкала посетительницу за дверь, а затем придерживала ее, чтобы дебоширка снова не ворвалась в магазин.
Ранее полуголый наркоман из Ростовской области разгромил храм в Крыму.