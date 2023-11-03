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Published Сегодня, 18:16

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

В Ростовской области создадут туристический маршрут по донскому винному кольцу

В Ростовской области создадут туристический маршрут по донскому винному кольцу

3 ноября 2023, 18:16
Фото: 1MI
В Ростовской области создадут туристический маршрут по донскому винному кольцу

В Ростовской области появится маршрут «винного кольца» для туристов

В Ростовской области разработают туристический маршрут по районам, где развито виноделие, об этом сообщил замгубернатора — министр сельского хозяйства Константин Рачаловский.

В интервью радио «КП — Ростов-на-Дону» Константин Рачаловский рассказал, что власти Ростовской области собираются создать туристический маршрут по «винному кольцу».

По словам Рачаловского, в 2023 году донские виноделы получили три из четырех федеральных грантов, которые направили на поддержку агротуризма.

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Глава Минсельхоза Ростовской области рассказал, что будущее винное кольцо будет включать в себя посещение Багаевки, Цимлянска, Мартыновского, Константиновского, Каменского и Азовского районов.

«Речь идет о маршруте, который даст возможность отдохнуть и познакомиться с нашей винодельческой отраслью», — сообщил Константин Рачаловский.

Ранее в Ростовской области власти объявили, что планируют начать торговлю местным вином в фирменных магазинах.

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