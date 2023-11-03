В Ростовской области создадут туристический маршрут по донскому винному кольцу

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
В интервью радио «КП — Ростов-на-Дону» Константин Рачаловский рассказал, что власти Ростовской области собираются создать туристический маршрут по «винному кольцу».
По словам Рачаловского, в 2023 году донские виноделы получили три из четырех федеральных грантов, которые направили на поддержку агротуризма.
Глава Минсельхоза Ростовской области рассказал, что будущее винное кольцо будет включать в себя посещение Багаевки, Цимлянска, Мартыновского, Константиновского, Каменского и Азовского районов.
«Речь идет о маршруте, который даст возможность отдохнуть и познакомиться с нашей винодельческой отраслью», — сообщил Константин Рачаловский.
Ранее в Ростовской области власти объявили, что планируют начать торговлю местным вином в фирменных магазинах.