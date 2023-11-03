VK догнала по численности аудитории YouTube в России — big data Tele2

Отключение монетизации для блогеров из России на YouTube и блокировка зарубежных сервисов привели к миграции на другие площадки. На первом месте по приросту аудитории — Rutube: площадке удалось нарастить число пользователей на 53,7%, тем не менее по количеству пользователей она пока занимает долю 3%. На втором месте по приросту аудитории Twitch — плюс 28,3%. Аудитория Telegram увеличилась на 23% в сравнении с мартом 2022 года.