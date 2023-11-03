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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:28

Военные заявили о применении ВСУ гиперзвуковой ракеты для обстрела Ростовской области

Военные заявили о применении ВСУ гиперзвуковой ракеты для обстрела Ростовской области

3 ноября 2023, 05:22
Фото: 1MI
В Ростовской области удалось сбить гиперзвуковую ракету, которую запустили с территории Украины, пишет Don24.

Издание со ссылкой на источник, служивший в штабе Ростовского корпуса ПВО, сообщило, что противник якобы использовал ударную версию ракеты 5В28. Говорится, что ее удалось сбить 2 ноября в 14.17.

«Это зенитные ракеты, которые изначально создавали для ликвидации самолетов. Но на Украине их переделывают для поражения наземных целей», — уточнило издание.

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Отмечается, такая ракета может набрать высоту в десятки километров, после чего летит вниз, достигая гиперзвуковой скорости. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, что в четверг, 2 ноября, в регионе дважды срабатывала система ПВО.

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