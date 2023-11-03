«Женщина без сознания»: серьезная авария с автобусом произошла в Ростове

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
По их словам, на проспекте Ленина столкнулись ВАЗ и автобус, который курсировал по маршруту №94. Говорится, что легковой автомобиль вылетел на встречную полосу после удара.
«Водитель легковушки пострадал, ему потребовалась помощь медиков. Также сообщают, что в автобусе лежит женщина без сознания», — написал автор.
Добавим, что официальной информации об аварии пока не поступало, она выясняется. Согласно данным онлайн-карт, сейчас на этой улице серьезная пробка.
«Может, водителю автомобиля плохо стало, там узкая дорога, сильно не разгонишься», — предположили пользователи в комментариях.
Ранее водитель погиб в страшной аварии с грузовиком в Ростовской области.