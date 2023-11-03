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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

«Женщина без сознания»: серьезная авария с автобусом произошла в Ростове

«Женщина без сознания»: серьезная авария с автобусом произошла в Ростове

3 ноября 2023, 13:29
Фото: ТГ don_mash
«Женщина без сознания»: серьезная авария с автобусом произошла в Ростове

Движение парализовано на Ленина в Ростове из-за аварии с автобусом

В Ростове-на-Дону днем в пятницу, 3 ноября, произошла лобовая авария с участием автобуса, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, на проспекте Ленина столкнулись ВАЗ и автобус, который курсировал по маршруту №94. Говорится, что легковой автомобиль вылетел на встречную полосу после удара.

«Водитель легковушки пострадал, ему потребовалась помощь медиков. Также сообщают, что в автобусе лежит женщина без сознания», — написал автор.

«Женщина без сознания»: серьезная авария с автобусом произошла в Ростове
Видео: ТГ don_mash
В Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 граждан
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Согласно данным онлайн-карт, сейчас на этой улице серьезная пробка.Согласно данным онлайн-карт, сейчас на этой улице серьезная пробка.
Согласно данным онлайн-карт, сейчас на этой улице серьезная пробка.
Фото: Яндекс. Карты

Добавим, что официальной информации об аварии пока не поступало, она выясняется. Согласно данным онлайн-карт, сейчас на этой улице серьезная пробка.

«Может, водителю автомобиля плохо стало, там узкая дорога, сильно не разгонишься», — предположили пользователи в комментариях.

Ранее водитель погиб в страшной аварии с грузовиком в Ростовской области.

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