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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

«Жестко наказать»: россияне высказались об участниках беспорядков в Дагестане

«Жестко наказать»: россияне высказались об участниках беспорядков в Дагестане

3 ноября 2023, 14:01
Фото: rostovgazeta.ru
«Жестко наказать»: россияне высказались об участниках беспорядков в Дагестане

Россияне требуют жесткого наказания для участников беспорядков в Дагестане

Жители России в ходе проведенного опроса выразили свое отношение о массовых беспорядках в Дагестане. Какое у них сложилось мнение, выяснил ВЦИОМ.

Прошла почти неделя после шокирующего инцидента в Дагестане, когда люди ворвались на территорию аэропорта в Махачкале из-за распространенного фейка о прибытии беженцев из Израиля. У выбежавшей на взлетно-посадочную полосу толпы была цель найти прилетевший из Тель-Авива лайнер.

В результате задержали десятки человек, а ущерб оценили в сотни миллионов рублей. А обсуждение этого инцидента среди населения продолжается до сих пор, и мнения людей разделились.

Одни говорят, что нужно наказать причастных, а другие просят их простить. Глава государства Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Вместе с этим он поинтересовался, можно ли помочь Палестине, если нападать на людей.

Свое мнение озвучил и глава Дагестана Сергей Меликов, назвав участников беспорядков маргиналами. Он заявил, что каждый из них получит заслуженное возмездие.

Свое мнение озвучил и глава Дагестана Сергей Меликов, назвав участников беспорядков маргиналами. Он заявил, что каждый из них получит заслуженное возмездие.Свое мнение озвучил и глава Дагестана Сергей Меликов, назвав участников беспорядков маргиналами. Он заявил, что каждый из них получит заслуженное возмездие.
Свое мнение озвучил и глава Дагестана Сергей Меликов, назвав участников беспорядков маргиналами. Он заявил, что каждый из них получит заслуженное возмездие.
Фото: ТГ Администрация Главы Республики Дагестан

Были и те, кто оказались не так категоричны. Так, спортсмен Хабиб Нурмагомедов призвал простить протестующих.

Ясно, что мнения на эту тему разделились. Теперь провели опрос и выяснили, как к этой ситуации относятся большинство россиян.

Слышали о случившемся примерно 77% респондентов, включая 28% тех, кто хорошо осведомлен о протестах. А 23% участников опроса впервые узнали об этом, когда им начали задавать вопросы на эту тему.

Около 60% опрошенных осудили беспорядки, 18% заявили, что им они безразличны, а остальные отнеслись к митингующим с пониманием.

Интересно, что 76% опрошенных уверены, что беспорядки были организованы заранее, в то время как 10% считают их стихийными. Большинство людей заявили, что организаторами являются представители западных и украинских спецслужб.

Интересно, что 76% опрошенных уверены, что беспорядки были организованы заранее, в то время как 10% считают их стихийными. Интересно, что 76% опрошенных уверены, что беспорядки были организованы заранее, в то время как 10% считают их стихийными.
Интересно, что 76% опрошенных уверены, что беспорядки были организованы заранее, в то время как 10% считают их стихийными.
Фото: ТГ Администрация Главы Республики Дагестан

ВЦИОМ сообщает, что «россияне одинаково часто считают участников беспорядков преступниками и пособниками врагов, заинтересованными в дестабилизации ситуации в стране».

По поводу наказания — каждый второй опрошенный считает, что оно должно быть жестким. Но 31% участников опроса выразили иную точку зрения, уверяя, что подобные меры не подходят. А остальные не смогли ответить на этот вопрос.

Ранее ростовский политолог назвал причину массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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