«Жестко наказать»: россияне высказались об участниках беспорядков в Дагестане

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Прошла почти неделя после шокирующего инцидента в Дагестане, когда люди ворвались на территорию аэропорта в Махачкале из-за распространенного фейка о прибытии беженцев из Израиля. У выбежавшей на взлетно-посадочную полосу толпы была цель найти прилетевший из Тель-Авива лайнер.
В результате задержали десятки человек, а ущерб оценили в сотни миллионов рублей. А обсуждение этого инцидента среди населения продолжается до сих пор, и мнения людей разделились.
Одни говорят, что нужно наказать причастных, а другие просят их простить. Глава государства Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Вместе с этим он поинтересовался, можно ли помочь Палестине, если нападать на людей.
Свое мнение озвучил и глава Дагестана Сергей Меликов, назвав участников беспорядков маргиналами. Он заявил, что каждый из них получит заслуженное возмездие.
Были и те, кто оказались не так категоричны. Так, спортсмен Хабиб Нурмагомедов призвал простить протестующих.
Ясно, что мнения на эту тему разделились. Теперь провели опрос и выяснили, как к этой ситуации относятся большинство россиян.
Слышали о случившемся примерно 77% респондентов, включая 28% тех, кто хорошо осведомлен о протестах. А 23% участников опроса впервые узнали об этом, когда им начали задавать вопросы на эту тему.
Около 60% опрошенных осудили беспорядки, 18% заявили, что им они безразличны, а остальные отнеслись к митингующим с пониманием.
Интересно, что 76% опрошенных уверены, что беспорядки были организованы заранее, в то время как 10% считают их стихийными. Большинство людей заявили, что организаторами являются представители западных и украинских спецслужб.
ВЦИОМ сообщает, что «россияне одинаково часто считают участников беспорядков преступниками и пособниками врагов, заинтересованными в дестабилизации ситуации в стране».
По поводу наказания — каждый второй опрошенный считает, что оно должно быть жестким. Но 31% участников опроса выразили иную точку зрения, уверяя, что подобные меры не подходят. А остальные не смогли ответить на этот вопрос.
Ранее ростовский политолог назвал причину массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.