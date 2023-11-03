«Жестко наказать»: россияне высказались об участниках беспорядков в Дагестане

Прошла почти неделя после шокирующего инцидента в Дагестане, когда люди ворвались на территорию аэропорта в Махачкале из-за распространенного фейка о прибытии беженцев из Израиля. У выбежавшей на взлетно-посадочную полосу толпы была цель найти прилетевший из Тель-Авива лайнер.



В результате задержали десятки человек, а ущерб оценили в сотни миллионов рублей. А обсуждение этого инцидента среди населения продолжается до сих пор, и мнения людей разделились.



Одни говорят, что нужно наказать причастных, а другие просят их простить. Глава государства Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Вместе с этим он поинтересовался, можно ли помочь Палестине, если нападать на людей.



Свое мнение озвучил и глава Дагестана Сергей Меликов, назвав участников беспорядков маргиналами. Он заявил, что каждый из них получит заслуженное возмездие.