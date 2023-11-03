Житель Ростовской области утонул в вырытом коммунальщиками котловане

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Происшествие случилось в январе 2023 года, когда произошла коммунальная авария и на место выехала аварийно-восстановительная бригада. Работники вырыли котлован глубиной 2,4 метра, после чего восстановили трубу.
Однако после завершения работ яму не засыпали, повесив рядом ленту без какого-либо освещения. Других защитных ограждений здесь не ставили, что и привело к трагедии.
«В канаву упал проходящий мимо человек и не смог выбраться. Он умер от общего переохлаждения организма и механической асфиксии инородной жидкостью (водой с примесями грунта)», — сказано в сообщении.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, теперь материалы направили в суд. Заседание состоится 15 ноября.
Ранее мертвым нашли сапбордиста, которого искали после шторма в Таганрогском заливе.