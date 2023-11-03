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Чиновника ждет суд в Ростове из-за гибели человека от холода и нехватки воздуха

Житель Ростовской области утонул в вырытом коммунальщиками котловане

3 ноября 2023, 07:35
Фото: Midjourney
Чиновника ждет суд в Ростове из-за гибели человека от холода и нехватки воздуха

Чиновника будут судить в Ростовской области из-за утонувшего человека

В Ростовской области будут судить начальника участка ремонтно-эксплуатационного обслуживания инженерного оборудования и сооружений УМП ЖКХ Кулешовского по делу о гибели человека, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Происшествие случилось в январе 2023 года, когда произошла коммунальная авария и на место выехала аварийно-восстановительная бригада. Работники вырыли котлован глубиной 2,4 метра, после чего восстановили трубу.

Однако после завершения работ яму не засыпали, повесив рядом ленту без какого-либо освещения. Других защитных ограждений здесь не ставили, что и привело к трагедии.

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«В канаву упал проходящий мимо человек и не смог выбраться. Он умер от общего переохлаждения организма и механической асфиксии инородной жидкостью (водой с примесями грунта)», — сказано в сообщении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, теперь материалы направили в суд. Заседание состоится 15 ноября.

Ранее мертвым нашли сапбордиста, которого искали после шторма в Таганрогском заливе.

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