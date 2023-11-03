Жители Ростовской области много курят, исповедуются и часто умирают

«Я все время говорю, что священник чем-то похож на ассенизатора. Потому что, когда прорывается где-то канализация, брызжет все вокруг, приходят такие дяденьки в специфических одеждах, и, может, даже со специфическим запахом и устраняют причину этой течи и убирают всю эту грязь», — рассказал митрополит Меркурий, добавив, что после исповеди своих прихожан он всегда испытывает радость — ведь верующий смог собрать моральные силы и пройти духовное очищение.