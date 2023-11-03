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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Жители Ростовской области много курят, исповедуются и часто умирают

Жители Ростовской области много курят, исповедуются и часто умирают

3 ноября 2023, 17:06
Фото: 1MI
Жители Ростовской области много курят, исповедуются и часто умирают
Жители Ростова-на-Дону много курят и бегают по ресторанам, пока в Ростовской области заполняются кладбища, а донской митрополит сравнил духовную работу с прихожанами с обязанностями ассенизаторов.

Чужой души потемки

В пятницу, 3 ноября, в интервью каналу «Дон24» митрополит Меркурий сравнил работу исповедника с работой ассенизатора. По словам Меркурия, священник испытывает чувство радости во время исповеди прихожан, однако в отдельных случаях справиться со словами прихожан получается только с помощью Бога.

«Я все время говорю, что священник чем-то похож на ассенизатора. Потому что, когда прорывается где-то канализация, брызжет все вокруг, приходят такие дяденьки в специфических одеждах, и, может, даже со специфическим запахом и устраняют причину этой течи и убирают всю эту грязь», — рассказал митрополит Меркурий, добавив, что после исповеди своих прихожан он всегда испытывает радость — ведь верующий смог собрать моральные силы и пройти духовное очищение.

«Я все время говорю, что священник чем-то похож на ассенизатора», — рассказал митрополит Меркурий«Я все время говорю, что священник чем-то похож на ассенизатора», — рассказал митрополит Меркурий
«Я все время говорю, что священник чем-то похож на ассенизатора», — рассказал митрополит Меркурий
Фото: rostoveparhia.ru

Время для перекура

Еще одной важной новостью дня стало лидерство Ростова-на-Дону в рейтинге городов с высокой плотностью размещения табачных киосков.

По словам аналитиков «Тинькофф Бизнеса», в Ростове на каждые три квадратных километра городских территорий приходится около пяти точек по продаже табачной продукции. Этот показатель выше, чем в любом другом российском городе.

Превзойти этот показатель удалось только сфере розничной торговли продуктами питания, ведь на три квадратных километра Ростова приходится 31 продуктовый магазин. Также в Ростове достаточно много заведений общепита — на трех квадратных километрах находятся по 24 ресторана и кафе. Кроме того, в донской столице много аптек — на три квадратных километра приходится по шесть точек по продаже лекарств.

Место для вечного сна

Главной новостью дня стало объявление об одобрении проекта строительства второй очереди Ростовского кладбища.

Госэкспертиза выпустила положительное заключение на проект строительства, благодаря которому управления капстроя Ростова сможет начать работы по обустройству второй части кладбища.

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Главной новостью дня стало объявление об одобрении проекта строительства второй очереди Ростовского кладбища.Главной новостью дня стало объявление об одобрении проекта строительства второй очереди Ростовского кладбища.
Главной новостью дня стало объявление об одобрении проекта строительства второй очереди Ростовского кладбища.
Фото: 1MI

Само новое кладбище Ростова открыли в 2019 на территории Мясниковского района Ростовской области. Оно заняло 40 из 80 запланированных гектаров, на строительство потратили 300 миллионов рублей. Его должно было хватить 10 лет захоронения ростовчан, но уже спустя три года кладбище заполнили на 70%.

Теперь кладбище планируется расширить еще на 80 тысяч мест для погребения, 11 тысяч из них появятся в местном колумбарии. О сроках строительства пока ничего неизвестно.

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