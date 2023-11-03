Жители Ростовской области смогут помочь экипировать поисковиков «Лиза Алерт»

В прошлом году на платформе объявлений появился специальный раздел с интерактивной картой актуальных поисков. С его помощью пользователи ежемесячно собирают порядка 20 единиц оборудования и инвентаря и до 1 млн. на его приобретение. Пользователи могут здесь же увидеть, какие поиски проходят в настоящий момент рядом с ними и в какой помощи нуждаются добровольцы.