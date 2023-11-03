Жители Ростовской области смогут помочь экипировать поисковиков «Лиза Алерт»

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:34
Жители Ростовской области теперь могут помочь экипировать добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», размещая объявления о продаже товаров. Организация подключена к ещё одной благотворительной механике платформы.
Теперь любой пользователь, который размещает объявления с платным продвижением, перечисляет 1 рубль с каждого платежа в пользу ПСО «Лиза Алерт». Средства пойдут на закупку снаряжения и оборудования для «Центра поиска пропавших людей». Это партнер поисково-спасательного отряда.
«Отряд постоянно испытывает дефицит во всех видах оборудования — беспилотники, транспортные средства, средства связи, навигационное оборудование, фонарики. Мы довольны теми результатами, которых добились на сегодня и знаем, что это не предел», — рассказал председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.
К благотворительной помощи подключат платные объявления почти во всех категориях из раздела «Товары». То есть при размещении объявления о продаже товара и выборе платного продвижения пользователь будет автоматически делать вклад в поддержку «Лиза Алерт». А это значит, что больше детей, взрослых и стариков удастся найти живыми и невредимыми.
Своего расчетного счета у движения «Лиза Алерт» нет, поэтому средства будут аккумулироваться на счетах ресурсной организации, которая будет закупать для добровольцев все необходимое: экипировку, фонарики, электрогенераторы, квадрокоптеры и прочее.
В прошлом году на платформе объявлений появился специальный раздел с интерактивной картой актуальных поисков. С его помощью пользователи ежемесячно собирают порядка 20 единиц оборудования и инвентаря и до 1 млн. на его приобретение. Пользователи могут здесь же увидеть, какие поиски проходят в настоящий момент рядом с ними и в какой помощи нуждаются добровольцы.
Летом «Лиза Алерт» подключили к ещё одной благотворительной механике платформы, «Знак добра». В рамках акции пользователи также могут добровольно перечислять на помощь благотворительным организациям пожертвования от 100 рублей. Предприниматели, которые оказывают такую помощь, получают специальный виртуальный значок «Знак добра», который могут разместить на странице объявления.
Эта механика позволила увеличить объем средств, направляемых на закупку инвентаря для поисковиков вдвое. Компания рассчитывает, что добавление ещё одной позволить дополнительно нарастить объёмы помощи отряду.
«Когда проект стартовал, мы были ориентированы прежде всего на ресурсную помощь, но быстро заметили, что иногда у человека нет нужного инвентаря, но есть большое желание поучаствовать. Поэтому мы дали возможность посредством того же лендинга переводить средства на закупку нужных товаров, а позднее включили ЦППЛ в перечень организаций, которым помогаем в рамках проекта „Знак добра“. Подключение новой механике должно помочь нам дополнительно увеличить объемы ресурсной помощи поисковикам», — сказал руководитель продукта ESG Василий Лексин.