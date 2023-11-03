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Published Сегодня, 06:58

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Updated Сегодня, 07:00

Жителям Ростовской области придется больше платить за проезд в электричках

Жителям Ростовской области придется больше платить за проезд в электричках

3 ноября 2023, 06:58
Фото: 1MI
Жителям Ростовской области придется больше платить за проезд в электричках

Проезд в электричках в Ростовской области подорожает с 2024 года

В Ростовской области установили предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров в электричках, говорится в постановлении региональной службы по тарифам региона.

Теперь тариф составит 22 рублей за одну десятикилометровую зону. Кроме того, на нескольких направлениях придется платить по 27 рублей за поездку, вне зависимости от расстояния.

Это касается электричек по направлениям из Ростов-Главного до Кизитеринки, Первомайской и Каратаево. Также в этот список вошла электричка Ростов-Западный — Первомайская.

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Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Ранее появилась информация, что с 15 ноября проезд в Таганроге станет дороже, чем в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Тарифы#Расстояние#Цены на проезд
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