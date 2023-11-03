Жителям Ростовской области придется больше платить за проезд в электричках

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Теперь тариф составит 22 рублей за одну десятикилометровую зону. Кроме того, на нескольких направлениях придется платить по 27 рублей за поездку, вне зависимости от расстояния.
Это касается электричек по направлениям из Ростов-Главного до Кизитеринки, Первомайской и Каратаево. Также в этот список вошла электричка Ростов-Западный — Первомайская.
Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.
Ранее появилась информация, что с 15 ноября проезд в Таганроге станет дороже, чем в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.