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Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Дожди и туман накроют Ростовскую область с 5 ноября

Дожди и туман накроют Ростовскую область с 5 ноября

4 ноября 2023, 17:34
Фото: 1MI
Дожди и туман накроют Ростовскую область с 5 ноября

Ростовскую область будет заливать дождями до конца ноябрьских выходных

В Ростовской области ожидаются дожди, туман и сильный ветер скоростью до 15 метров в секунду, об этом сообщили в прогнозе Ростовского гидрометцентра.

Метеорологи рассказали, что в воскресенье, 5 ноября, жителей Ростовской области ожидают дожди, которые начнутся во второй половине дня. Скорость ветра во время непогоды увеличится с шести до 15 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от +12 до +21 градуса в зависимости от района измерений.

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Последний выходной, 6 ноября, встретит дончан густым туманом, дождями и грозой с порывистым ветром скоростью до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +4 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов.

Рабочая неделя начнется для жителей Ростовской области во вторник, 7 ноября. До работы придется добираться под дождем, скорость ветра увеличится до 17 метров в секунду, а днем похолодает до +15 градусов.

Ранее ростовчанам рассказали, когда ждать похолодание.

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