Дожди и туман накроют Ростовскую область с 5 ноября

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Метеорологи рассказали, что в воскресенье, 5 ноября, жителей Ростовской области ожидают дожди, которые начнутся во второй половине дня. Скорость ветра во время непогоды увеличится с шести до 15 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от +12 до +21 градуса в зависимости от района измерений.
Последний выходной, 6 ноября, встретит дончан густым туманом, дождями и грозой с порывистым ветром скоростью до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +4 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов.
Рабочая неделя начнется для жителей Ростовской области во вторник, 7 ноября. До работы придется добираться под дождем, скорость ветра увеличится до 17 метров в секунду, а днем похолодает до +15 градусов.
Ранее ростовчанам рассказали, когда ждать похолодание.