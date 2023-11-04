Дожди и туман накроют Ростовскую область с 5 ноября

Метеорологи рассказали, что в воскресенье, 5 ноября, жителей Ростовской области ожидают дожди, которые начнутся во второй половине дня. Скорость ветра во время непогоды увеличится с шести до 15 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от +12 до +21 градуса в зависимости от района измерений.