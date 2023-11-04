Две пьяные ростовчанки упали с пирса в реку Дон 4 ноября

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Все произошло в четвертом часу ночи. В это время 21-летняя пьяная девушка упала с пирса. Ее 25-летняя подруга решила ей помочь и спрыгнула следом.
Однако самостоятельно девушки выбраться не смогли. Пришлось вызывать на помощь спасателей.
Одна из девушек получила различные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она была госпитализирована. Ее подруга не пострадала.
Ранее перед судом в Волгодонске Ростовской области предстала бабушка, которая будучи в состоянии алкогольного опьянения не пускала внучку гулять. При этом пожилая женщина угрожала, что убьет свою 18-летнюю внучку.