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Две пьяные ростовчанки упали в реку Дон 4 ноября

Две пьяные ростовчанки упали с пирса в реку Дон 4 ноября

4 ноября 2023, 07:15
Фото: 1MI
Две пьяные ростовчанки упали в реку Дон 4 ноября
В ночь на 4 ноября две девушки, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, упали с пирса в реку Дон в Ростове, сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

Все произошло в четвертом часу ночи. В это время 21-летняя пьяная девушка упала с пирса. Ее 25-летняя подруга решила ей помочь и спрыгнула следом.

Однако самостоятельно девушки выбраться не смогли. Пришлось вызывать на помощь спасателей.

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Одна из девушек получила различные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она была госпитализирована. Ее подруга не пострадала.

Ранее перед судом в Волгодонске Ростовской области предстала бабушка, которая будучи в состоянии алкогольного опьянения не пускала внучку гулять. При этом пожилая женщина угрожала, что убьет свою 18-летнюю внучку.

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