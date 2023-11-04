Эксперты рассказали, чем опасен гонконгский грипп для жителей Ростовской области

Издание со ссылкой на Роспотребнадзор Тюменской области объявило, что в России зарегистрировали три первых случая заражения гонконгским гриппом в 2023 году. Пациентами с подтвержденным диагнозом оказались один взрослый и двое детей, теперь россиян призывают пройти вакцинацию от этой болезни. По словам представителей надзорного органа, вакцины доступны в любой поликлинике по месту жительства.