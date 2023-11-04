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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

Эксперты рассказали, чем опасен гонконгский грипп для жителей Ростовской области

Эксперты рассказали, чем опасен гонконгский грипп для жителей Ростовской области

4 ноября 2023, 10:20
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, чем опасен гонконгский грипп для жителей Ростовской области

Жителей Ростовской области призвали вакцинироваться от гонконгского гриппа

В Тюменской области зафиксировали первые случаи гонконгского гриппа, жителям Ростовской области и других регионов России напомнили о необходимости вакцинации, об этом сообщили в «Новых известиях».

Издание со ссылкой на Роспотребнадзор Тюменской области объявило, что в России зарегистрировали три первых случая заражения гонконгским гриппом в 2023 году. Пациентами с подтвержденным диагнозом оказались один взрослый и двое детей, теперь россиян призывают пройти вакцинацию от этой болезни. По словам представителей надзорного органа, вакцины доступны в любой поликлинике по месту жительства.

Кроме того, жителям Ростовской области следует соблюдать основные правила профилактики респираторных инфекций, в частности тщательно и часто мыть руки при посещении мест массового скопления людей, избегать контакта с людьми с симптомами гриппа, а также регулярно проветривать помещения и носить медицинскую маску.

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Симптомами заражения вирусом А (H3N2), известным как гонконгский грипп, может стать высокая температура до 39°C, сухой кашель, заложенность носа, головная боль и ломота в теле, которые сохраняются до пяти дней. В случае проявления симптомов дончанам рекомендовано не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к врачу.

Ранее в Ростовской области предсказали вспышку заболеваемости ОРВИ и гриппом в середине ноября.

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