Эксперты рассказали, чем опасен гонконгский грипп для жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Издание со ссылкой на Роспотребнадзор Тюменской области объявило, что в России зарегистрировали три первых случая заражения гонконгским гриппом в 2023 году. Пациентами с подтвержденным диагнозом оказались один взрослый и двое детей, теперь россиян призывают пройти вакцинацию от этой болезни. По словам представителей надзорного органа, вакцины доступны в любой поликлинике по месту жительства.
Кроме того, жителям Ростовской области следует соблюдать основные правила профилактики респираторных инфекций, в частности тщательно и часто мыть руки при посещении мест массового скопления людей, избегать контакта с людьми с симптомами гриппа, а также регулярно проветривать помещения и носить медицинскую маску.
Симптомами заражения вирусом А (H3N2), известным как гонконгский грипп, может стать высокая температура до 39°C, сухой кашель, заложенность носа, головная боль и ломота в теле, которые сохраняются до пяти дней. В случае проявления симптомов дончанам рекомендовано не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к врачу.
Ранее в Ростовской области предсказали вспышку заболеваемости ОРВИ и гриппом в середине ноября.