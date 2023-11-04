Из Ростова запустили туристические поезда в Республику Адыгею

Дополнительные поезда из Ростова в Адыгею отправятся 17 ноября, 1 и 15 декабря 2023 года, а также 23 февраля, 8 марта 2024 года. Стоимость поездок в зависимости от программы тура варьируется от 3,9 до 13,5 тысячи рублей при покупке взрослого билета и от 3,4 до 7 тысяч рублей при покупке билетов для детей возрастом до 10 лет.