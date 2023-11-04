Из Ростова запустили туристические поезда в Республику Адыгею

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Напомним, в октябре Минтранспорта Ростовской области объявило, что с 3 ноября в Республику Адыгею начнут ездить туристические поезда, которые доставят туристов к местным достопримечательностям — водопадам, природным заповедникам и другим туристическим объектам.
По словам главы Республики Мурата Кумпилова, новый маршрут создали для популяризации отдыха в Адыгее. За время пути из Ростова поезд остановится в Краснодаре, Туапсе и Майкопе, конечной станцией станет Хаджох.
«Экскурсионная программа составлена так, чтобы за два дня максимально раскрыть туристскую привлекательность Адыгеи, познакомить с традициями и национальной кухней». — рассказал Марат Кумпилов.
Дополнительные поезда из Ростова в Адыгею отправятся 17 ноября, 1 и 15 декабря 2023 года, а также 23 февраля, 8 марта 2024 года. Стоимость поездок в зависимости от программы тура варьируется от 3,9 до 13,5 тысячи рублей при покупке взрослого билета и от 3,4 до 7 тысяч рублей при покупке билетов для детей возрастом до 10 лет.