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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:27

Мать с сыном погибли, а дочь выжила в ДТП в Ростовской области

Мать с сыном подростком погибли в ДТП в Ростовской области

4 ноября 2023, 05:25
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Мать с сыном погибли, а дочь выжила в ДТП в Ростовской области

Три человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской области

В результате аварии трое человек получили смертельные травмы в Ростовской области, сообщили в региональном ГИБДД.

Трагедия произошла накануне вечером на автодороге «Дубовское-Заветное». По предварительным данным, виновником аварии стал 30-летний водитель LADA Priora.

Так, управляя своим автомобилем он выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Matiz.

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В это время в иномарке ехала 37-летняя женщина с двумя детьми. От столкновения все они получили травмы. Женщина и 13-летний мальчик скончались на месте.

Находящаяся в иномарке 7-летняя девочка выжила. Она была доставлена в больницу. Сообщается, что в момент ДТП она находилась в деском кресле. Благодаря этому девочка выжила. В аварии также погиб до приезда медиков водитель отечественной машины.

Напомним, 3 ноября в Ростове в лобовом столкновении с участием автобуса пострадали несколько человек. Из-за аварии на проспекте Ленина образовалась пробка.

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