Мать с сыном подростком погибли в ДТП в Ростовской области

Находящаяся в иномарке 7-летняя девочка выжила. Она была доставлена в больницу. Сообщается, что в момент ДТП она находилась в деском кресле. Благодаря этому девочка выжила. В аварии также погиб до приезда медиков водитель отечественной машины.