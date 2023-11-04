Мать с сыном подростком погибли в ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Трагедия произошла накануне вечером на автодороге «Дубовское-Заветное». По предварительным данным, виновником аварии стал 30-летний водитель LADA Priora.
Так, управляя своим автомобилем он выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Matiz.
В это время в иномарке ехала 37-летняя женщина с двумя детьми. От столкновения все они получили травмы. Женщина и 13-летний мальчик скончались на месте.
Находящаяся в иномарке 7-летняя девочка выжила. Она была доставлена в больницу. Сообщается, что в момент ДТП она находилась в деском кресле. Благодаря этому девочка выжила. В аварии также погиб до приезда медиков водитель отечественной машины.
Напомним, 3 ноября в Ростове в лобовом столкновении с участием автобуса пострадали несколько человек. Из-за аварии на проспекте Ленина образовалась пробка.