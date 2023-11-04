На Крымском мосту перекрыли движение из-за ракетной атаки ВСУ

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Вечером субботы, 4 ноября, Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» прервал череду сообщений о загруженности путепровода экстренным сообщением. В 16.35 мск движение на мосту было временно перекрыто.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.
Хотя причины происходящего не указывались, спустя некоторое время Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» объявил, что над Крымом и Севастополем сработали системы ПВО. Издание Readovka также объявило, что, по предварительной информации, ВСУ произвели по мосту около 18 ракетных ударов.
Местные жители и корреспонденты сообщают о ракетах в небе, которые, по предварительной информации, ликвидировали в районе Керчи. По их словам, власти в целях безопасности перекрыли не только движение по Крымскому мосту, но также приостановили движение морского транспорта.
«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем личном Telegram-канале, добавив, что объявлена воздушная тревога.
Обращаем внимание, что информация о продолжающейся работе ПВО пока не получила подтверждения, данные проверяются.
Ранее появилась информация о том, что страны Запада оказывают давление на Украину, чтобы достичь перемирия с Россией.