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Published Сегодня, 15:19

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Updated Сегодня, 15:21

На Крымском мосту перекрыли движение из-за атаки ВСУ

На Крымском мосту перекрыли движение из-за ракетной атаки ВСУ

4 ноября 2023, 15:19
Фото: Midjourney
На Крымском мосту перекрыли движение из-за атаки ВСУ

ВСУ произвели атаку по Крымскому мосту вечером 4 ноября

В Республике Крым сообщают о приостановке движения по Крымскому мосту, работают системы ПВО, сведения появились в местных Telegram-каналах.

Вечером субботы, 4 ноября, Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» прервал череду сообщений о загруженности путепровода экстренным сообщением. В 16.35 мск движение на мосту было временно перекрыто.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

Хотя причины происходящего не указывались, спустя некоторое время Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» объявил, что над Крымом и Севастополем сработали системы ПВО. Издание Readovka также объявило, что, по предварительной информации, ВСУ произвели по мосту около 18 ракетных ударов.

ВСУ трижды за сутки пытались атаковать Крымский мост с помощью безэкипажных катеров
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Местные жители и корреспонденты сообщают о ракетах в небе, которые, по предварительной информации, ликвидировали в районе Керчи. По их словам, власти в целях безопасности перекрыли не только движение по Крымскому мосту, но также приостановили движение морского транспорта.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем личном Telegram-канале, добавив, что объявлена воздушная тревога.

Обращаем внимание, что информация о продолжающейся работе ПВО пока не получила подтверждения, данные проверяются.

Ранее появилась информация о том, что страны Запада оказывают давление на Украину, чтобы достичь перемирия с Россией.

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