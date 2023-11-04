Напуганные ПВО ростовчане требуют запретить салюты и пиротехнику

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Ранее жители Ростова пожаловались на то, что их разбудили звуки взрывов. Они приняли их за работу системы ПВО. Позже оказалось, что это были звуки салюта, который запускали в одном из ресторанов города на левом берегу Дона.
Стоит отметить, что 2 ноября Ростовская область вероятно была атакована гиперзвуковой ракетой. Российским ПВО удалось ее сбить. Следы сбитой ракеты ростовчане наблюдали в небе.
«Кошмар! Что у людей, которые салюты запускают, в голове в такое время?» — вопрошает ростовчанка.
Ростовчане требуют запретить запуски салютов не только в донской столице, но и в целом в регионе. Кроме того, есть предложение привлечь к ответственности владельца ресторана, где накануне поджигали пиротехнику.
«Только, когда на голову прилетит, только тогда начнут задумываться», — считает еще одна пользовательница соцсетей.
Стоит отметить, что после ночного салюта уже около 800 человек проголосовали в телеграмм-канале RostovGazeta за ограничение пиротехники в Ростове.