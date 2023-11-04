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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:14

Ростовчане потребовали запретить салюты и пиротехнику

Напуганные ПВО ростовчане требуют запретить салюты и пиротехнику

4 ноября 2023, 07:12
Фото: 1MI
Ростовчане потребовали запретить салюты и пиротехнику
Жители Ростова требуют запретить запуски салютов после напугавшего всех инцидента, об этом они пишут в соцсетях.

Ранее жители Ростова пожаловались на то, что их разбудили звуки взрывов. Они приняли их за работу системы ПВО. Позже оказалось, что это были звуки салюта, который запускали в одном из ресторанов города на левом берегу Дона.

Стоит отметить, что 2 ноября Ростовская область вероятно была атакована гиперзвуковой ракетой. Российским ПВО удалось ее сбить. Следы сбитой ракеты ростовчане наблюдали в небе.

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«Кошмар! Что у людей, которые салюты запускают, в голове в такое время?» — вопрошает ростовчанка.

Ростовчане требуют запретить запуски салютов не только в донской столице, но и в целом в регионе. Кроме того, есть предложение привлечь к ответственности владельца ресторана, где накануне поджигали пиротехнику.

«Только, когда на голову прилетит, только тогда начнут задумываться», — считает еще одна пользовательница соцсетей.

Стоит отметить, что после ночного салюта уже около 800 человек проголосовали в телеграмм-канале RostovGazeta за ограничение пиротехники в Ростове.

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