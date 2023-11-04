Новые остановки общественного транспорта появятся в Ростове в 2024 году

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Так, до конца следующего года будут обновлены остановочные пункты недалеко от ЖД платформ «Городской электрички», в районе железнодорожных станций «Микояна» на улице Нансена, «Развилка» на улице Алма-Атинская, «Темерник» на улице Прогулочная.
Кроме того, ведется модернизация нескольких остановок на проспекте Театральный. Две из них расположены на пересечении с улицей Варфоломеева, а еще две — на пересечении с улицей Мазурова.
Также Петрова сообщила, что откроется остановка рядом с новым центральным областным автомобильным вокзалом. Она будет располагаться на проспекте Шолохова, 270/1.
Ранее стало известно, что с 25 ноября в переулке Крепостной в Ростове нельзя будет парковать свою машину. Запрет будет действовать в дневное время.