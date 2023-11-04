rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Полиция разыскивает в Ростове участников конфликта со стрельбой на Казахской

Полиция разыскивает в Ростове участников конфликта со стрельбой на Казахской

4 ноября 2023, 05:57
Фото: 1MI
Полиция разыскивает в Ростове участников конфликта со стрельбой на Казахской
Полиция в Ростове выясняет все обстоятельства конфликта на улице Казахской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, накануне в Ростове произошел конфликт, причиной которого стали последние события с участием Израиля. В ходе инцидента один из участников разборок выстрелил в воздух из оружия.

Фактов нет: полиция опровергла опасную стрельбу подростков на улице в Азове
Узнать подробнее

В пресс-службе сообщили, что сотрудники полиции прибыли на место конфликта сразу после поступления сигнала. Им удалось установить, что неизвестный во время спора стрелял в воздух. Затем он скрылся с места происшествия.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личностей всех участников конфликта. После завершения проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Читайте также:
Telegram-каналы заявили о розыске в Ростовской области террориста на Chevrolet MalibuТрое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в РостовеСтали известны подробности стрельбы на улице Баррикадной в Ростове-на-Дону
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Стрельба#Розыск#Стрельба в Ростове#Розыск человека#Стрельба на улице#Звуки стрельбы#Межнациональные конфликты#Почва конфликта
Подпишитесь
Жители Ростовской области много курят, исповедуются и часто умирают
Вчера, 17:06
У ректора института в Ростовской области конфисковали имущество на 33 млн рублей
Вчера, 17:01
В Ростове конфликт на национальной почве закончился стрельбой
Вчера, 17:03
«Теория заговора»: можно ли на ростовчан воздействовать гипнозом на расстоянии
Вчера, 13:28
Напуганные работой ПВО ростовчане стали массово строить бункеры
Вчера, 19:23
Группа компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ» запустила акцию «Черная пятница»
Вчера, 14:48