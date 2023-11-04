Полиция разыскивает в Ростове участников конфликта со стрельбой на Казахской

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Напомним, накануне в Ростове произошел конфликт, причиной которого стали последние события с участием Израиля. В ходе инцидента один из участников разборок выстрелил в воздух из оружия.
В пресс-службе сообщили, что сотрудники полиции прибыли на место конфликта сразу после поступления сигнала. Им удалось установить, что неизвестный во время спора стрелял в воздух. Затем он скрылся с места происшествия.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личностей всех участников конфликта. После завершения проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.