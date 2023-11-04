rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Полиция в Ростове начала проверку из-за распивающего алкоголь ребенка

Полиция в Ростове начала проверку из-за распивающего алкоголь ребенка

4 ноября 2023, 14:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону началась проверка распространенной в Интернете информации о ребенке, распивающем алкоголь, сообщили в региональном УМВД.

В Интернете опубликовали видео, на котором показали мальчика с бутылкой с этикеткой от крепкого алкоголя. Он выпил из нее и поморщился, а на фоне в это время говорили дети.

Автор написал, что это случилось во дворе на улице Стабильной.

Алкоголь и ветер: ростовские спасатели назвали главные причины трагедий на воде
Узнать подробнее

«Проводится проверка по факту публикации в одном из мессенджеров, сопровождающей видео, на котором несовершеннолетний употребляет, предположительно спиртной напиток. Будут установлены все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в полиции.

Ранее стало известно, что ростовских водителей массово проверят на пьянство за рулем на праздниках.

Читайте также:
Алкоголь и ветер: ростовские спасатели назвали главные причины трагедий на водеРостовский депутат выступил против продажи алкоголя онлайнДончанин проведет восемь лет в колонии за убийство знакомого под действием алкоголя
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Напуганные ПВО ростовчане требуют запретить салюты и пиротехнику
Сегодня, 07:12
Ростовский космонавт Чуб поздравил россиян из космоса — видео
Сегодня, 08:34
В Ростове зарплаты мастеров-отделочников достигли 185 тысяч рублей
Сегодня, 07:29
Две пьяные ростовчанки упали с пирса в реку Дон 4 ноября
Сегодня, 07:15
В Азове состоится суд из-за гибели прохожего, утонувшего в котловане
Сегодня, 09:15
Группа компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ» запустила акцию «Черная пятница»
Вчера, 14:48