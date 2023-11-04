Полиция в Ростове начала проверку из-за распивающего алкоголь ребенка

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В Интернете опубликовали видео, на котором показали мальчика с бутылкой с этикеткой от крепкого алкоголя. Он выпил из нее и поморщился, а на фоне в это время говорили дети.
Автор написал, что это случилось во дворе на улице Стабильной.
«Проводится проверка по факту публикации в одном из мессенджеров, сопровождающей видео, на котором несовершеннолетний употребляет, предположительно спиртной напиток. Будут установлены все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в полиции.
Ранее стало известно, что ростовских водителей массово проверят на пьянство за рулем на праздниках.