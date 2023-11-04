Ростовчанам рассказали, когда резко похолодает в ноябре

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В воскресенье, 5 ноября, в городе пройдут дожди, а температура составит 19 градусов. В понедельник, дождливая погода сохранится, а столбики термометров покажут 17 градусов.
Во вторник ожидается солнечная погода с температурой 16 градусов, а на следующий день будет облачно. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
С четверга, 9 ноября, резко похолодает до 13 градусов и снова начнутся дожди. В пятницу будет еще холоднее — 11 градусов.
Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.