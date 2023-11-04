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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Ростовчанам рассказали, когда резко похолодает в ноябре

Ростовчанам рассказали, когда резко похолодает в ноябре

4 ноября 2023, 13:22
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с 9 ноября ожидаются резкое похолодание и дожди, сообщили в Гидрометцентре.

В воскресенье, 5 ноября, в городе пройдут дожди, а температура составит 19 градусов. В понедельник, дождливая погода сохранится, а столбики термометров покажут 17 градусов.

Во вторник ожидается солнечная погода с температурой 16 градусов, а на следующий день будет облачно. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
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С четверга, 9 ноября, резко похолодает до 13 градусов и снова начнутся дожди. В пятницу будет еще холоднее — 11 градусов.

Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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