Ростовчане получили сообщение из космоса, а Украина пытается навести панику

В Ростове опровергли утверждения украинских пропагандистов о взрывах, которые якобы произошли на территории города. Согласно информации Telegram-канала «Борьба с фейками», такого в донской столице не происходило.



В ночь на пятницу, 3 ноября, жители Ростова услышали звуки взрывов в воздухе. Позже стало известно, что источником этих звуков стал праздник на левом берегу реки Дон, где запускали фейерверки.



Однако, по данным Telegram-канала «Борьба с фейками», украинские пропагандисты подхватили версию со взрывами и начали публиковать в соцсетях. Но эти сведения оказались фейками и никаких взрывов не было.