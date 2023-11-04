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Published Сегодня, 15:48

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Ростовчане получили сообщение из космоса, а Украина пытается навести панику

Ростовчане получили сообщение из космоса, а Украина пытается навести панику

4 ноября 2023, 15:48
Фото: 1MI
Жителям Ростовской области передали привет из космоса, украинские пропагандисты распространяют фейки о взрывах и стало известно, как защититься от гонконгского гриппа, все самое интересное, в материале RostovGazeta.

Фейки о взрывах

В Ростове опровергли утверждения украинских пропагандистов о взрывах, которые якобы произошли на территории города. Согласно информации Telegram-канала «Борьба с фейками», такого в донской столице не происходило.

В ночь на пятницу, 3 ноября, жители Ростова услышали звуки взрывов в воздухе. Позже стало известно, что источником этих звуков стал праздник на левом берегу реки Дон, где запускали фейерверки.

Однако, по данным Telegram-канала «Борьба с фейками», украинские пропагандисты подхватили версию со взрывами и начали публиковать в соцсетях. Но эти сведения оказались фейками и никаких взрывов не было.

Привет из космоса

Космонавт Николай Чуб из Новочеркасска передал привет своим землякам в честь Дня народного единства. Видео с поздравлением было опубликовано пресс-службой «Роскосмоса».

Ростовский космонавт Чуб поздравил россиян из космоса — видео
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Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов обратились к своим соотечественникам прямо с орбиты, чтобы поздравить их с этим особенным праздником. Они напомнили о том, что День народного единства имеет особое значение для всех россиян.

Космонавты уверены в том, что благодаря единству народа страна способна пережить самые сложные времена и совместно трудиться для достижения общего блага и будущего.

Гонконгский грипп

По информации издания «Новые известия», в Тюменской области зарегистрировали первые случаи гонконгского гриппа. Специалисты Роспотребнадзора подтвердили три случая заражения — одного взрослого и двух детей. В связи с этим, жителям Ростовской области и других регионов России напомнили о необходимости пройти вакцинацию от этой болезни. Вакцины доступны в поликлиниках.

Кроме того, жителям Ростовской области рекомендуется соблюдать основные правила профилактики респираторных инфекций. Основные меры включают частое и тщательное мытье рук при посещении людных мест. Также рекомендуется носить маску.

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