Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
В Ростове опровергли утверждения украинских пропагандистов о взрывах, которые якобы произошли на территории города. Согласно информации Telegram-канала «Борьба с фейками», такого в донской столице не происходило.
В ночь на пятницу, 3 ноября, жители Ростова услышали звуки взрывов в воздухе. Позже стало известно, что источником этих звуков стал праздник на левом берегу реки Дон, где запускали фейерверки.
Однако, по данным Telegram-канала «Борьба с фейками», украинские пропагандисты подхватили версию со взрывами и начали публиковать в соцсетях. Но эти сведения оказались фейками и никаких взрывов не было.
Космонавт Николай Чуб из Новочеркасска передал привет своим землякам в честь Дня народного единства. Видео с поздравлением было опубликовано пресс-службой «Роскосмоса».
Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов обратились к своим соотечественникам прямо с орбиты, чтобы поздравить их с этим особенным праздником. Они напомнили о том, что День народного единства имеет особое значение для всех россиян.
Космонавты уверены в том, что благодаря единству народа страна способна пережить самые сложные времена и совместно трудиться для достижения общего блага и будущего.
По информации издания «Новые известия», в Тюменской области зарегистрировали первые случаи гонконгского гриппа. Специалисты Роспотребнадзора подтвердили три случая заражения — одного взрослого и двух детей. В связи с этим, жителям Ростовской области и других регионов России напомнили о необходимости пройти вакцинацию от этой болезни. Вакцины доступны в поликлиниках.
Кроме того, жителям Ростовской области рекомендуется соблюдать основные правила профилактики респираторных инфекций. Основные меры включают частое и тщательное мытье рук при посещении людных мест. Также рекомендуется носить маску.