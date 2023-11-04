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Published Сегодня, 08:34

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Updated Сегодня, 08:36

Ростовский космонавт Чуб поздравил россиян из космоса — видео

Ростовский космонавт Чуб поздравил россиян из космоса — видео

4 ноября 2023, 08:34
Фото: 1MI
Ростовский космонавт Чуб поздравил россиян из космоса — видео

Донской космонавт Чуб с коллегами поздравили россиян с Днем народного единства

Уроженец Новочеркасска, космонавт Николай Чуб поздравил земляков с Днем народного единства, видео поделилась пресс-служба «Роскосмоса».

В ночь на субботу, 4 ноября, корпорация «Роскосмос» опубликовала видео-поздравление жителей России с Днем народного единства.

Видео: Видео: "Роскосмос" / 1MI

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов обратились к соотечественникам с орбиты, поздравив их с праздником, напомнив, что День народного единства — особенный праздник для патриотичных россиян.

Ростовчане смогут онлайн увидеть выход в открытый космос космонавта Чуба
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Космонавты уверены, что единство народа позволяет стране пережить самые трудные времена и трудиться вместе на благо общего будущего.

Ранее ростовчане получили возможность увидеть работу космонавтов в открытом космосе.

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