Ростовский космонавт Чуб поздравил россиян из космоса — видео

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
В ночь на субботу, 4 ноября, корпорация «Роскосмос» опубликовала видео-поздравление жителей России с Днем народного единства.
Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов обратились к соотечественникам с орбиты, поздравив их с праздником, напомнив, что День народного единства — особенный праздник для патриотичных россиян.
Космонавты уверены, что единство народа позволяет стране пережить самые трудные времена и трудиться вместе на благо общего будущего.
Ранее ростовчане получили возможность увидеть работу космонавтов в открытом космосе.