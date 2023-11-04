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Сахалинская область будет сотрудничать с Индией в создании лекарств

4 ноября 2023, 08:48
Островной регион продолжает налаживать партнерские связи с Индией. В рамках соглашений Сахалинская область будет сотрудничать с одним из мировых лидеров фармацевтической индустрии. Делегация во главе с губернатором Валерием Лимаренко провела ряд важных переговоров в Нью-Дели.
Фото: правительство Сахалинской области

На бизнес-встречах с рабочей группой правительства Сахалинской области присутствовали представители 32 индийских компаний и двух университетов. Потенциальные зарубежные партнеры островного региона ведут свою деятельность в сферах строительства, транспорта и логистики, туризма, добычи полезных ископаемых. Но основной темой переговоров стало развитие медицины. Сахалинские власти, в частности, договорились с зарубежными партнерами о налаживании прямого сотрудничества между фармацевтическими компаниями республики и островным регионом. В столице Индии делегация региона провела ряд встреч с компаниями, которые изготавливают первичное сырье для лекарств и сами препараты, а также упаковывают их и реализуют. В условиях антироссийских санкций вопрос доступности лекарств приобретает особую актуальность.

«Вопреки стараниям стран коллективного Запада Россия сохранила свои связи с большинством государств, с которыми исторически поддерживала дружеские отношения. Республика Индия — одна из таких стран. Вместе с властями и бизнесом республики мы обсудили вопросы укрепления экономических и культурных связей с Сахалинской областью. Например, Индия — один из мировых лидеров по производству лекарств. Многие из них можно найти и на российском рынке. Сотрудничество с индийскими фармацевтическими компаниями позволит не только предотвратить угрозу возникновения дефицита медикаментов, но и даст людям возможность выбора между несколькими странами-производителями с разной ценовой политикой», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Одной из тем, которые обсуждались в ходе встреч, стала перспектива создания фармацевтического производства на Сахалине. Предполагается выпуск лекарственных препаратов, расходных медицинских препаратов и несложного оборудования. Валерий Лимаренко отметил: если, используя индийские технологии, навыки и лицензии, удастся наладить производство медицинских препаратов в островном регионе, то их цена будет ниже, чем у доставляемых из-за рубежа. Этот перспективный проект требует тщательной проработки, но первые договоренности с индийским бизнесом были достигнуты. В ближайшие месяцы зарубежные партнеры с ответным визитом посетят Сахалинскую область, и обсуждение создания лекарственного производства будет продолжено. Намерения о сотрудничестве планируют закрепить соответствующим соглашением.

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