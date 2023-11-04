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Published Сегодня, 16:31

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Updated Сегодня, 16:33

Спасатели опубликовали видео спасения ростовчанок, рухнувших с пирса в реку Дон

Спасатели опубликовали видео спасения ростовчанок, рухнувших с пирса в реку Дон

4 ноября 2023, 16:31
Фото: rostovgazeta.ru
Спасатели опубликовали видео спасения ростовчанок, рухнувших с пирса в реку Дон

Спасатель рассказал, как доставал из Дона упавших с пирса ростовчанок

В Ростове начальник поисково-спасательной группы №1 Андрей Тарасов рассказал, как удалось помочь девушкам, рухнувшим в реку Дон минувшей ночью, информацией поделилась пресс-служба УГОЧС.

Напомним, утром субботы, 4 ноября, стало известно, что ночью в Ростове произошло ЧП. Две девушки распивали алкоголь и решили прогуляться по набережной, однако что-то пошло не так, и обе рухнули с пирса в холодную воду реки Дон.

В УГОЧС рассказали, что сигнал о падении девушек в воду поступил в диспетчерскую службу в 02.30 мск. Спасатели немедленно направились на улицу Береговую, чтобы помочь местным жительницам. После прибытия к месту происшествия спасатели выяснили, что девушки гуляли по набережной, когда одна из них потеряла равновесие и упала с пирса на глубину три метра ниже уровня набережной. Ее подруга бросилась на помощь девушке, но обе они не смогли выбраться после того, как оказались на отмели.

Видео: Видео: УГОЧС Ростова-на-Дону / 1MI

«Я освободил от колючей проволоки одежду девушек, провел осмотр на наличие травм, оказал первую и психологическую помощь. Обе пострадавшие были мокрые и с первыми признаками гипотермии (низкая температура тела)», — рассказал начальник поисково-спасательной группы № 14 Андрей Тарасов, добавив, что одна из девушек не получила серьезных травм, а вот ее подруге повезло меньше — помимо ушибов, она травмировала позвоночник и получила множество порезов.

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На видео, которым поделились спасатели, видно, как они избавляются от решетки, открывая проход наверх и ставят лестницу, чтобы помочь выбраться одной из подруг. Вторую ростовчанку эвакуировали на носилках и передали врачам.

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