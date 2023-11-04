Спасатели опубликовали видео спасения ростовчанок, рухнувших с пирса в реку Дон

В УГОЧС рассказали, что сигнал о падении девушек в воду поступил в диспетчерскую службу в 02.30 мск. Спасатели немедленно направились на улицу Береговую, чтобы помочь местным жительницам. После прибытия к месту происшествия спасатели выяснили, что девушки гуляли по набережной, когда одна из них потеряла равновесие и упала с пирса на глубину три метра ниже уровня набережной. Ее подруга бросилась на помощь девушке, но обе они не смогли выбраться после того, как оказались на отмели.