Спасатели опубликовали видео спасения ростовчанок, рухнувших с пирса в реку Дон

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Напомним, утром субботы, 4 ноября, стало известно, что ночью в Ростове произошло ЧП. Две девушки распивали алкоголь и решили прогуляться по набережной, однако что-то пошло не так, и обе рухнули с пирса в холодную воду реки Дон.
В УГОЧС рассказали, что сигнал о падении девушек в воду поступил в диспетчерскую службу в 02.30 мск. Спасатели немедленно направились на улицу Береговую, чтобы помочь местным жительницам. После прибытия к месту происшествия спасатели выяснили, что девушки гуляли по набережной, когда одна из них потеряла равновесие и упала с пирса на глубину три метра ниже уровня набережной. Ее подруга бросилась на помощь девушке, но обе они не смогли выбраться после того, как оказались на отмели.
«Я освободил от колючей проволоки одежду девушек, провел осмотр на наличие травм, оказал первую и психологическую помощь. Обе пострадавшие были мокрые и с первыми признаками гипотермии (низкая температура тела)», — рассказал начальник поисково-спасательной группы № 14 Андрей Тарасов, добавив, что одна из девушек не получила серьезных травм, а вот ее подруге повезло меньше — помимо ушибов, она травмировала позвоночник и получила множество порезов.
На видео, которым поделились спасатели, видно, как они избавляются от решетки, открывая проход наверх и ставят лестницу, чтобы помочь выбраться одной из подруг. Вторую ростовчанку эвакуировали на носилках и передали врачам.