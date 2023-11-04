Стало известно, как выглядят самые дорогие ювелирные украшения в Ростове

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В последнее время власти Ростовской области регулярно сообщали о росте уровня зарплат, а совсем недавно Ростов-на-Дону занял 49-е место в рейтинге городов с высоким уровнем доходов населения, на рынке отметилась необычная тенденция. Ростовчане стали массово расставаться с бриллиантами и люксовыми украшениями, покупка которых в настоящий момент практически невозможна на территории России из-за введения санкций. Корреспондент RostovGazeta решила выяснить, как выглядят самые дорогие предметы роскоши, которые продают ростовчане.
Абсолютным лидером рейтинга стал золотой комплект с бриллиантами, проверенными в лаборатории Израиля. Стоимость комплекта из кольца и серег составляет восемь миллионов рублей, за которые дончане могут получить превосходные бриллианты категории VS2 в оправе из чистого золота 750 пробы.
Категория VS обозначает, что камни имеют включения, которые заметны только под микроскопом с десятикратным увеличением. При этом бриллианты имеют степень люминесценции Faint, а это значит, что они будут излучать едва заметный свет в ультрафиолете. Общий вес изделий составляет 27, 4 грамма.
Вторым превосходным бриллиантом стал бриллиант без оправы стоимостью 60 тысяч долларов или 5,7 миллиона рублей. Размер камня составляет пять карат[прим. редакции — это 11,2 на 6,6 миллиметра], ему также присвоили категорию VS2, сам природный камень имеет цвет M — это белый цвет с желтым отливом. У бриллианта присутствует легкая люминесценция голубого цвета. Подлинность подтверждается сертификатом Гемологического центра МГУ.
Третье место в рейтинге занимает эксклюзивное кольцо в форме головы тигра ручной работы, согласно данным на фото продавца, ювелирное изделие выполнено из золота 585 пробы. Его вес составляет почти 28 грамм, кольцо инкрустировано центральным бриллиантом в три карата с показателями цвета и чистоты бриллианта 6/6[прим. редакции — едва заметный желтый оттенок с едва заметными включениями, которые можно увидеть без микроскопа].
Кроме него, в кольцо инкрустированы десятки бриллиантов с показателями 3/5 и 7/9, но их размеры в разы скромнее. Стоимость изделия составила 4,5 миллиона рублей.
Еще одним лотом стали винтажные серьги Cartier Diamond Pave Panthère, выполненные из желтого золота. В изделия инкрустированы безупречные круглые бриллианты, оникс и изумруды. Лот, попавший в руки комиссионщиков, оценили в четыре миллиона рублей, хотя современный аналог сережек стоит от 45 до 65 тысяч долларов и недоступен для покупки на территории России.
Замкнули пятерку лидеров серьги компании Тiffany&Co в модели Viсtоriа Мiхеd Clustеr Drоp. Украшения выполнены из платины с инкрустацией по 15 крупных бриллиантов в каждой серьге в огранке круглая, маркиз и груша. Размеры камней варьируются от 1,1 до 1,67 карат. Цена составила более 3,5 миллиона рублей, их стоимость на зарубежном рынке составляет 39 тысяч долларов. При этом сама марка также больше не представлена в России.
О причинах продажи бриллиантов и украшений ни в одном объявлении ничего не сказали.