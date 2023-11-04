Стало известно, как выглядят самые дорогие ювелирные украшения в Ростове

Замкнули пятерку лидеров серьги компании Тiffany&Co в модели Viсtоriа Мiхеd Clustеr Drоp. Украшения выполнены из платины с инкрустацией по 15 крупных бриллиантов в каждой серьге в огранке круглая, маркиз и груша. Размеры камней варьируются от 1,1 до 1,67 карат. Цена составила более 3,5 миллиона рублей, их стоимость на зарубежном рынке составляет 39 тысяч долларов. При этом сама марка также больше не представлена в России.