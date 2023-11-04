«Стекла дрожат»: ростовчан испугали раскаты салюта в ночь на 4 ноября

Posted Сегодня, 21:24
Published Сегодня, 21:24
Modified Сегодня, 21:26
Updated Сегодня, 21:26
Поздним вечером пятницы, 3 ноября, около 23.27 мск в небе над Ростовом раздались мощные взрывы. Серия хлопков продолжалась почти 10 минут, за это время ростовчане, по сообщениям читателей, услышали не менее 10 залпов. Звуки оказались настолько громкими, что их слышали не только в центре города, но также в Первомайском, Пролетарском и Железнодорожном районах.
Позднее в Сеть попало видео, на котором в одном из ресторанов на левом берегу запускают салюты, которые могли стать причиной ночных хлопков.
«В Аксае тоже слышно», «Так ***[прим. редакции — комментарий частично скрыт из-за использования нецензурной лексики], что стекла дрожат», — заявили ростовчане. Кроме того, многие высказались за запрет использования пиротехники: «Запретить. Надоели, когда хотят, тогда и стреляют среди ночи», «Я считаю, что нужно отменить, потому что у нас там [прим. редакции — на СВО] люди». Нашлись и те, кто не поддержал эту идею: «Вообще не важно, запретят или нет. Всё равно буду запускать салют».
Однако источник подозрительных хлопков остается неизвестным. Журналисты запросили комментарий у местных органов власти, чтобы они уточнили источник звуков, однако официальных данных пока еще не поступило.
Буквально днем ранее в небе над Ростовской областью сработали системы ПВО.