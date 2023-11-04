«Стекла дрожат»: ростовчан испугали раскаты салюта в ночь на 4 ноября

«В Аксае тоже слышно», «Так ***[прим. редакции — комментарий частично скрыт из-за использования нецензурной лексики], что стекла дрожат», — заявили ростовчане. Кроме того, многие высказались за запрет использования пиротехники: «Запретить. Надоели, когда хотят, тогда и стреляют среди ночи», «Я считаю, что нужно отменить, потому что у нас там [прим. редакции — на СВО] люди». Нашлись и те, кто не поддержал эту идею: «Вообще не важно, запретят или нет. Всё равно буду запускать салют».