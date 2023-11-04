Страны Запада убеждают Украину заключить перемирие с Россией

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Портал NBC News со ссылкой на собственные источники заявил, что официальные лица Евросоюза и США признали, что контрнаступление Украины не достигло запланированных целей и идет не теми темпами, на какие рассчитывали военные аналитики. Сейчас политики обсуждают с Киевом возможность начать мирные переговоры с Россией и обсудить возможные уступки Украины ради прекращения огня,
Источники западного издания отмечают, что определится со своей позицией в спокойном режиме Киев может только до конца текущего года, однако пока обсуждение мирных переговоров идет только в общих чертах.
Сообщается, что причиной начала обсуждений перемирия стало то, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик. Власти западных стран не уверены, что стоит продолжать снабжения Киева оружием в текущих условиях.
«Чиновники администрации Байдена также обеспокоены тем, что силы Украины на исходе, в то время как у России, по словам официальных лиц, запасы кажутся бесконечными», — сказано в публикации.
Пока что Украине предлагают обеспечить гарантии безопасности без вступления в альянс, чтобы подтолкнуть правительство к началу переговоров. При этом американские военные аналитики уже утратили веру в успех весеннего контрнаступления, запланированного на 2024 год, поскольку в рядах украинской армии стало не хватать людей. Да и внимание мировой общественности теперь приковано к Израилю и Палестине.
Ранее россиян возмутили массовые беспорядки в аэропорте Махачкалы, вызванные прилетом борта из Израиля.