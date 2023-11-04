Страны Запада убеждают Украину заключить перемирие с Россией

Пока что Украине предлагают обеспечить гарантии безопасности без вступления в альянс, чтобы подтолкнуть правительство к началу переговоров. При этом американские военные аналитики уже утратили веру в успех весеннего контрнаступления, запланированного на 2024 год, поскольку в рядах украинской армии стало не хватать людей. Да и внимание мировой общественности теперь приковано к Израилю и Палестине.