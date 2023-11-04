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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Страны Запада убеждают Украину заключить перемирие с Россией

Страны Запада убеждают Украину заключить перемирие с Россией

4 ноября 2023, 11:17
Фото: Midjourney
Страны Запада убеждают Украину заключить перемирие с Россией

Страны Запада задумываются о прекращении поставок оружия Украине

Источники NBC News заявили, что западные лидеры убеждают Киев заключить мирное соглашение с Россией, об этом сообщили «Новые известия».

Портал NBC News со ссылкой на собственные источники заявил, что официальные лица Евросоюза и США признали, что контрнаступление Украины не достигло запланированных целей и идет не теми темпами, на какие рассчитывали военные аналитики. Сейчас политики обсуждают с Киевом возможность начать мирные переговоры с Россией и обсудить возможные уступки Украины ради прекращения огня,

Источники западного издания отмечают, что определится со своей позицией в спокойном режиме Киев может только до конца текущего года, однако пока обсуждение мирных переговоров идет только в общих чертах.

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Сообщается, что причиной начала обсуждений перемирия стало то, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик. Власти западных стран не уверены, что стоит продолжать снабжения Киева оружием в текущих условиях.

«Чиновники администрации Байдена также обеспокоены тем, что силы Украины на исходе, в то время как у России, по словам официальных лиц, запасы кажутся бесконечными», — сказано в публикации.

Пока что Украине предлагают обеспечить гарантии безопасности без вступления в альянс, чтобы подтолкнуть правительство к началу переговоров. При этом американские военные аналитики уже утратили веру в успех весеннего контрнаступления, запланированного на 2024 год, поскольку в рядах украинской армии стало не хватать людей. Да и внимание мировой общественности теперь приковано к Израилю и Палестине.

Ранее россиян возмутили массовые беспорядки в аэропорте Махачкалы, вызванные прилетом борта из Израиля.

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