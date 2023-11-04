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Published Сегодня, 13:43

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Тысячи ростовчан будут оставаться без электричества с 7 ноября

Тысячи ростовчан будут оставаться без электричества с 7 ноября

4 ноября 2023, 13:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону со вторника, 7 ноября, будут проходить массовые отключения электричества, которые коснутся тысячи местных жителей, сообщает «Донэнерго».

Во вторник обесточат улицы 1-я Баррикадная, Краснополянская, Профсоюзная, Ставского, переулки Грибоедовский и Чувашский. В среду света не будет на улицах Большая Садовая, Портовая, Сейнерная, Судостроительная, Циолковского, Войкова, 2-я Володарского, в переулке Коржушко.

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В четверг ограничения введут на улицах Зорге, 28-я линия, Черевичкина, Большая Садовая и на проспекте Стачки. В пятницу это коснется улиц Балакирева, 1-я Кольцевая, 2-я Кольцевая, Профсоюзная, Степана Разина, Губаревича, Скачкова, переулков Олимпийский, Чухновский.

Ранее управляющие компании задолжали за электричество в Ростове более 117 миллионов рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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