Тысячи ростовчан будут оставаться без электричества с 7 ноября

Во вторник обесточат улицы 1-я Баррикадная, Краснополянская, Профсоюзная, Ставского, переулки Грибоедовский и Чувашский. В среду света не будет на улицах Большая Садовая, Портовая, Сейнерная, Судостроительная, Циолковского, Войкова, 2-я Володарского, в переулке Коржушко.