rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Украинские пропагандисты перепутали салюты в Ростове с обстрелами

Украинские пропагандисты перепутали салюты в Ростове с обстрелами

4 ноября 2023, 10:46
Фото: 1MI
Украинские пропагандисты перепутали салюты в Ростове с обстрелами

Информация о взрывах в Ростове 3 ноября оказалась фейком

В Ростове опровергли сообщения украинских пропагандистов о взрывах на территории города, об этом сообщил Telegram-канал «Борьба с фейками».

В пятницу, 3 ноября, поздней ночью раздались звуки взрывов в небе над Ростовом. Жители разных районов города сообщили примерно о десятке «хлопков», которые прозвучали с 23.27 до 23.36 мск. Позднее стало известно, что источником хлопков стало масштабное празднование на левом берегу Дона, во время которого запустили несколько фейерверков.

Однако, по данным Telegram-канала «Война с фейками», украинские пропагандисты уже успели подхватить версию со взрывами и начали публиковать в своих Telegram-каналах информацию об обстрелах Ростова, сопровождая их радостными комментариями и пожеланиями, чтобы город превратился в руины.

«Стекла дрожат»: ростовчан испугали раскаты салюта в ночь на 4 ноября
Узнать подробнее

«Ни о каких взрывах и прилетах местные ресурсы и власти не сообщали», — сообщили авторы канала по борьбе с фейками.

Напомним, днем ранее, 2 ноября, в Ростовской области действительно сработала система ПВО, но и тогда, и раньше губернатор региона Василий Голубев в обязательном порядке подтверждал информацию о работе военных и систем ПВО. В случае взрывов 3 ноября шум был вызван применением пиротехники.

Читайте также:
Жители Ростова рассылают видео о падении ракеты в старом аэропорту: правда или фейкВ России выявили 3000 уникальных фейков за 2023 годЭксперты рассказали, что грозит жителям Ростовской области за съемку работы ПВО
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Взрыв#Украина#Взрывы#Пропаганда#Фейки#Обстрелы#Грохот#Последние новости Ростова на сегодня#Дон#Фейерверки#Ростов#18+#Празднование#Происшествия
Подпишитесь
Напуганные ПВО ростовчане требуют запретить салюты и пиротехнику
Сегодня, 07:12
Ростовский космонавт Чуб поздравил россиян из космоса — видео
Сегодня, 08:34
В Ростове зарплаты мастеров-отделочников достигли 185 тысяч рублей
Сегодня, 07:29
Две пьяные ростовчанки упали с пирса в реку Дон 4 ноября
Сегодня, 07:15
В Азове состоится суд из-за гибели прохожего, утонувшего в котловане
Сегодня, 09:15
Группа компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ» запустила акцию «Черная пятница»
Вчера, 14:48