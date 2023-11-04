Украинские пропагандисты перепутали салюты в Ростове с обстрелами

В пятницу, 3 ноября, поздней ночью раздались звуки взрывов в небе над Ростовом. Жители разных районов города сообщили примерно о десятке «хлопков», которые прозвучали с 23.27 до 23.36 мск. Позднее стало известно, что источником хлопков стало масштабное празднование на левом берегу Дона, во время которого запустили несколько фейерверков.