Украинские пропагандисты перепутали салюты в Ростове с обстрелами

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В пятницу, 3 ноября, поздней ночью раздались звуки взрывов в небе над Ростовом. Жители разных районов города сообщили примерно о десятке «хлопков», которые прозвучали с 23.27 до 23.36 мск. Позднее стало известно, что источником хлопков стало масштабное празднование на левом берегу Дона, во время которого запустили несколько фейерверков.
Однако, по данным Telegram-канала «Война с фейками», украинские пропагандисты уже успели подхватить версию со взрывами и начали публиковать в своих Telegram-каналах информацию об обстрелах Ростова, сопровождая их радостными комментариями и пожеланиями, чтобы город превратился в руины.
«Ни о каких взрывах и прилетах местные ресурсы и власти не сообщали», — сообщили авторы канала по борьбе с фейками.
Напомним, днем ранее, 2 ноября, в Ростовской области действительно сработала система ПВО, но и тогда, и раньше губернатор региона Василий Голубев в обязательном порядке подтверждал информацию о работе военных и систем ПВО. В случае взрывов 3 ноября шум был вызван применением пиротехники.