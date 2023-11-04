В Азове состоится суд из-за гибели прохожего, утонувшего в котловане

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В пятницу, 3 ноября, стало известно, что Азовский городской суд рассмотрит уголовное дело против начальника участка ремонтно-эксплуатационного обслуживания инженерного оборудования и сооружений УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения Н. Бондаренко, которого обвинили в нарушении правил безопасности во время строительства, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В судах уточнили, что 18 января 2023 года произошёл порыв на водопроводе в Кулешовке. Бондаренко и его подчиненные вырыли котлован глубиной более 2,4 метра, чтобы устранить течь, однако после завершения работ коммунальщики не засыпали яму, не установили знаки и сигнальное освещение и не натянули ограничительную ленту. Из-за дождей, которые лили два дня, котлован полностью заполнился водой.
Уже утром 20 января случайный прохожий упал в котлован и не смог выбраться из него своими силами, причиной его гибели назвали переохлаждение с механической асфиксией, спровоцированной попаданием в тело погибшего воды с примесью грунта.
Слушание дела пройдет 15 ноября в 11.00 мск.
Ранее в Ростове начали расследовать дело о гибели учительницы в ливневке.