В Азове состоится суд из-за гибели прохожего, утонувшего в котловане

В судах уточнили, что 18 января 2023 года произошёл порыв на водопроводе в Кулешовке. Бондаренко и его подчиненные вырыли котлован глубиной более 2,4 метра, чтобы устранить течь, однако после завершения работ коммунальщики не засыпали яму, не установили знаки и сигнальное освещение и не натянули ограничительную ленту. Из-за дождей, которые лили два дня, котлован полностью заполнился водой.