В Ростове три человека пострадали в ДТП с автобусом

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
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Updated Сегодня, 15:45
В пятницу, 3 ноября, около 15.00 мск в Ростове на проспекте Ленина, 91 произошла авария с участием автомобиля «ВАЗ-2107» и автобуса «МАЗ-203047».
По предварительной информации, 20-летний водитель ВАЗ ехал по проспекту Ленина, однако не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом МАЗ, за рулем которого находился 40-летний водитель.
В результате столкновения пострадал водитель ВАЗ, его 19-летний пассажир и 19-летний пассажир автобуса. Все они были доставлены в больницу. Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.
Ранее в Ростове на ходу задымился автобус.