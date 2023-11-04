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Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Ростове у рынка Атаман на ходу задымился автобус

В Ростове у рынка Атаман на ходу задымился автобус

4 ноября 2023, 09:42
Фото: Midjourney
В Ростове у рынка Атаман на ходу задымился автобус

В Ростове на ходу задымился автобус 4 ноября

В Ростове пассажирам автобуса пришлось покинуть салон из-за сильного задымления, видео поделился местный Telegram-канал.

В субботу, 4 ноября, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео читателей, ставших свидетелями задымления одного из городских автобусов. По предварительной информации, автобус задымился на подъезде к остановке «Рынок Атаман» на улице Драгунской, 1. Пассажирам пришлось покинуть салон и продолжить путь самостоятельно. Номер маршрута неисправного автобуса не уточнялся, на видео также не видно, какой именно автобус задымился.

Видео: Видео: "Это Ростов" / 1MI

Согласно информации сервиса «Яндекс. Карты» через остановку проходит путь пяти маршрутов — №10, 18, 27, 43 и 81.

«Этот автобус устал, несите новый», «Встал на перекур», «Сейчас „покурит“ и поедет дальше», — прокомментировали произошедшее ростовчане.

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Ранее стало известно, что в Ростове закупили новые электробусы, однако их поставку придется ждать до 11 декабря.

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