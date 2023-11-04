В Ростове у рынка Атаман на ходу задымился автобус

В субботу, 4 ноября, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео читателей, ставших свидетелями задымления одного из городских автобусов. По предварительной информации, автобус задымился на подъезде к остановке «Рынок Атаман» на улице Драгунской, 1. Пассажирам пришлось покинуть салон и продолжить путь самостоятельно. Номер маршрута неисправного автобуса не уточнялся, на видео также не видно, какой именно автобус задымился.