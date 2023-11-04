В Ростове зарплаты мастеров-отделочников достигли 185 тысяч рублей

В ноябре портал Superjob поделился списком высокооплачиваемых профессий, среди них оказались и мастера-отделочники, зарплата которых в среднем составляет около 105 тысяч рублей. Так, согласно данным портала трудоустройства, донские работодатели готовы предложить ростовчанам должность штукатура, монтажника, плиточника и отделочника-универсала с зарплатой в размере от 70 до 185 тысяч в месяц. Однако медианная зарплата в отрасли составила примерно 105-115 тысяч в месяц.