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Published Сегодня, 07:29

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В Ростове зарплаты мастеров-отделочников достигли 185 тысяч рублей

В Ростове зарплаты мастеров-отделочников достигли 185 тысяч рублей

4 ноября 2023, 07:29
Фото: pxhere.com
В Ростове зарплаты мастеров-отделочников достигли 185 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону ищут плиточников на зарплату до 185 тысяч рублей в месяц

В Ростове мастера-отделочники могут претендовать на зарплату в размере от 70 до 185 тысяч рублей, информация об этом появилась на сервисе трудоустройства.

В ноябре портал Superjob поделился списком высокооплачиваемых профессий, среди них оказались и мастера-отделочники, зарплата которых в среднем составляет около 105 тысяч рублей. Так, согласно данным портала трудоустройства, донские работодатели готовы предложить ростовчанам должность штукатура, монтажника, плиточника и отделочника-универсала с зарплатой в размере от 70 до 185 тысяч в месяц. Однако медианная зарплата в отрасли составила примерно 105-115 тысяч в месяц.

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За эти деньги соискатель должен производить штукатур-малярные работы, монтаж ГКЛ, сантехнические работы, а также уметь укладывать плитку и производить другие работы, связанные с отделкой помещений. Верхняя граница зарплатной «вилки», 185 тысяч рублей, доступна тем специалистам, кто готов отправиться на вахту.

Ранее корреспондент RostovGazeta выяснил, кто получает зарплату в размере 200 тысяч рублей в месяц в Ростове.

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