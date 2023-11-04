В Ростовской области насмерть сбили 19-летнюю девушку

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В пятницу, 3 ноября, около 19.37 мск на 21-м километре трассы «Усьман — Веселый — Сальск» произошла авария с участием BMW 320 и девушки-пешехода.
По предварительной информации, 23-летний водитель иномарки ехал по дороге, когда перед ним на проезжую часть на неразрешенном участке выбежала 19-летняя дончанка, хотя пешеходный переход находился в 150 метрах от места ДТП.
В результате аварии дончанка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства ДТП.
Ранее в Ростовской области в ДТП погибли три человека.