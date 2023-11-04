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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Ростовской области насмерть сбили 19-летнюю девушку

В Ростовской области насмерть сбили 19-летнюю девушку

4 ноября 2023, 13:01
Фото: 1MI
В Ростовской области насмерть сбили 19-летнюю девушку

В Ростовской области девушка погибла под колесами BMW

В Ростовской области 19-летняя девушка стала жертвой ДТП на трассе «Усьман — Веселый — Сальск», подробностями поделились в пресс-службе УГИБДД региона.

В пятницу, 3 ноября, около 19.37 мск на 21-м километре трассы «Усьман — Веселый — Сальск» произошла авария с участием BMW 320 и девушки-пешехода.

По предварительной информации, 23-летний водитель иномарки ехал по дороге, когда перед ним на проезжую часть на неразрешенном участке выбежала 19-летняя дончанка, хотя пешеходный переход находился в 150 метрах от места ДТП.

В Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 граждан
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В результате аварии дончанка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства ДТП.

Ранее в Ростовской области в ДТП погибли три человека.

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