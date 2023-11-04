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Published Сегодня, 16:58

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В Ростовской области запустят регулярные маршруты по донским рекам в 2024 году

В Ростовской области запустят регулярные речные перевозки в 2024 году

4 ноября 2023, 16:58
Фото: 1MI
В Ростовской области запустят регулярные маршруты по донским рекам в 2024 году

В Ростовской области запустят регулярные маршруты по донским рекам в 2024 году

В Ростовской области надеются запустить регулярные пассажироперевозки по рекам в начале следующего года, об этом сообщил портал ТАСС.

В субботу, 4 ноября, открылась международная выставка-форум «Россия», во время которой губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился планами запустить водный пассажирский транспорт уже в начале 2024 года.

Глава региона рассказал, что власти собираются провести как минимум пробные технические запуски речных судов в 2023 году, однако со сроками придется ориентироваться на погодные условия. Сами регулярные речные маршруты, по словам губернатора, планируют открыть только в начале 2024 года.

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Ранее стало известно, что судоходная компания «Дон» приобрела первое из двух водных судов «Валдай», потратив на поставку 177 миллионов рублей. После завершения закупки судов и пробных запусков в Ростовской области собирались наладить регулярные пассажирские рейсы из Ростова в Волгодонск, Анапу и даже Керчь.

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