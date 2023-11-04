В Ростовской области запустят регулярные речные перевозки в 2024 году

Глава региона рассказал, что власти собираются провести как минимум пробные технические запуски речных судов в 2023 году, однако со сроками придется ориентироваться на погодные условия. Сами регулярные речные маршруты, по словам губернатора, планируют открыть только в начале 2024 года.