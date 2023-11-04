rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

На выставке «Россия» открылся стенд, посвященный достижениям Ростовской области

Василий Голубев запустил работу стенда Ростовской области на форуме «Россия»

4 ноября 2023, 18:09
Фото: donland
На выставке «Россия» открылся стенд, посвященный достижениям Ростовской области

На выставке «Россия» открылся стенд, посвященный достижениям Ростовской области

В Москве на форуме «Россия» открыли стенд, посвященный достижениям и истории Ростовской области, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В субботу, 4 ноября, в Москве стартовала выставка «Россия», на которой донские власти представили выдающиеся достижения региона, а также планы на будущее области.

На выставке побывал и губернатор Ростовской области Василий Голубев, который нажал кнопку и запустил интерактивные экспонаты донского стенда: ролик об истории региона, его ведущих предприятиях, стенды с играми и арт-объектом «Красный конь», который является туристским брендом региона.

SHAMAN выступит на музыкальном шоу «Портал в будущее» форума-выставки «Россия»
Узнать подробнее

Василий Голубев поздравил сограждан с Днем народного единства и призвал россиян посетить выставку «Россия», чтобы увидеть вклад каждого из 89 субъектов в будущее России.

«Здесь есть и история Ростовской области, казачья культура, казачество, современность, будущее. Это впечатляет. Это все требует времени, поэтому нужно не спеша ознакомиться», — поделился впечатлениями о выставке губернатор Голубев.

Ранее стало известно, что в Ростовской области собираются запустить регулярные речные маршруты.

Читайте также:
Воробьев: На выставке «Россия» открылся стенд Московской областиSHAMAN выступит на музыкальном шоу «Портал в будущее» форума-выставки «Россия»В Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек
#Общество#Город#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Туризм#Надежда Пустяк#Казачество#История#Последние новости Ростова на сегодня#Регион#Предприятия#Выставка
Подпишитесь
Напуганные ПВО ростовчане требуют запретить салюты и пиротехнику
Сегодня, 07:12
Ростовский космонавт Чуб поздравил россиян из космоса — видео
Сегодня, 08:34
В Ростове зарплаты мастеров-отделочников достигли 185 тысяч рублей
Сегодня, 07:29
Две пьяные ростовчанки упали с пирса в реку Дон 4 ноября
Сегодня, 07:15
В Азове состоится суд из-за гибели прохожего, утонувшего в котловане
Сегодня, 09:15
Группа компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ» запустила акцию «Черная пятница»
Вчера, 14:48