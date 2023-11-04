Василий Голубев запустил работу стенда Ростовской области на форуме «Россия»

На выставке побывал и губернатор Ростовской области Василий Голубев, который нажал кнопку и запустил интерактивные экспонаты донского стенда: ролик об истории региона, его ведущих предприятиях, стенды с играми и арт-объектом «Красный конь», который является туристским брендом региона.