Василий Голубев запустил работу стенда Ростовской области на форуме «Россия»

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
В субботу, 4 ноября, в Москве стартовала выставка «Россия», на которой донские власти представили выдающиеся достижения региона, а также планы на будущее области.
На выставке побывал и губернатор Ростовской области Василий Голубев, который нажал кнопку и запустил интерактивные экспонаты донского стенда: ролик об истории региона, его ведущих предприятиях, стенды с играми и арт-объектом «Красный конь», который является туристским брендом региона.
Василий Голубев поздравил сограждан с Днем народного единства и призвал россиян посетить выставку «Россия», чтобы увидеть вклад каждого из 89 субъектов в будущее России.
«Здесь есть и история Ростовской области, казачья культура, казачество, современность, будущее. Это впечатляет. Это все требует времени, поэтому нужно не спеша ознакомиться», — поделился впечатлениями о выставке губернатор Голубев.
Ранее стало известно, что в Ростовской области собираются запустить регулярные речные маршруты.