rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Водитель погиб в тройной аварии с грузовиком в Ростовской области

Водитель погиб в тройной аварии с грузовиком в Ростовской области

4 ноября 2023, 15:04
Фото: 1MI
В Ростовской области столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, погиб они человек, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось днем в субботу, 4 ноября, на дороге Азов — Староминская. Водитель Kia Rio пошел на обгон грузовика и врезался во встречную машину Kia Soul, которая от удара опрокинулась.

В это время Rio отбросило на автомобиль Sitrak с полуприцепом. От полученных травм погиб 42-летний водитель Rio, его пассажирку доставили в больницу.

На М-4 в Ростовской области движение в сторону Москвы остановилось из-за ДТП
Узнать подробнее

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства столкновения.

Ранее водитель грузовика погиб после удара фуры на мокрой трассе в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Мать с сыном подростком погибли в ДТП в Ростовской областиВ Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 гражданНа М-4 в Ростовской области движение в сторону Москвы остановилось из-за ДТП
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Напуганные ПВО ростовчане требуют запретить салюты и пиротехнику
Сегодня, 07:12
Ростовский космонавт Чуб поздравил россиян из космоса — видео
Сегодня, 08:34
В Ростове зарплаты мастеров-отделочников достигли 185 тысяч рублей
Сегодня, 07:29
Две пьяные ростовчанки упали с пирса в реку Дон 4 ноября
Сегодня, 07:15
В Азове состоится суд из-за гибели прохожего, утонувшего в котловане
Сегодня, 09:15
Группа компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ» запустила акцию «Черная пятница»
Вчера, 14:48