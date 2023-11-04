Водитель погиб в тройной аварии с грузовиком в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
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Updated Сегодня, 15:09
Происшествие случилось днем в субботу, 4 ноября, на дороге Азов — Староминская. Водитель Kia Rio пошел на обгон грузовика и врезался во встречную машину Kia Soul, которая от удара опрокинулась.
В это время Rio отбросило на автомобиль Sitrak с полуприцепом. От полученных травм погиб 42-летний водитель Rio, его пассажирку доставили в больницу.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства столкновения.
Ранее водитель грузовика погиб после удара фуры на мокрой трассе в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.