Воробьев: На выставке «Россия» открылся стенд Московской области

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Как передает riamo.ru, Московская область уже открыла свой стенд на выставке. По словам Воробьева, целью было продемонстрировать на нем весь колорит Подмосковья, поэтому его сделали интерактивным, с 3D-путешествиями по значимым местам региона и паблик-токами с людьми культуры, спорта, бизнеса. Также была организована игровая зона — по сути, это московский ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять регионом.
«Это игра-стратегия, симулятор города, где, как и в жизни, случаются самые разные ситуации. Их мы решаем с помощью „Добродела“, — рассказал губернатор.
Стенд Подмосковья расположен в 75-м павильоне. Аудиогид для навигации записан голосом народного артиста РФ Сергея Безрукова.
В основе экспозиции — три двери, ведущие к видеокапсулам. Здесь в 3D-формате представлены гжельский фарфор, жостовская роспись, коломенская пастила. Можно виртуально посетить такие крупные предприятия, как «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод, корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», сырное производство, гимназию им. Е. М. Примакова. Или побывать на онлайн-экскурсии по залам музея «Новый Иерусалим» и выставке современного искусства в парке Малевича, увидеть яхтенную регату и зубров в Приокско-Террасном заповеднике. Можно посетить тач-стол с интерактивной картой Московской области и ознакомиться с президентскими проектами, которые реализует регион.
«Подмосковье — один из экономических, промышленных, научных, культурных, туристических центров нашей большой страны», — рассказал вице-премьер Московской области Вячеслав Духин.
По его словам, у области есть повод гордиться опытом в современных технологиях и цифровизации, образовании, благоустройстве и не только.
В 75-м павильоне, в зоне ярмарки, можно увидеть товары народных художественных промыслов. А на продуктовой ярмарке (48-й павильон) Московскую область каждую неделю будет представлять один из фермеров.