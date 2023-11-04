Воробьев: На выставке «Россия» открылся стенд Московской области

В основе экспозиции — три двери, ведущие к видеокапсулам. Здесь в 3D-формате представлены гжельский фарфор, жостовская роспись, коломенская пастила. Можно виртуально посетить такие крупные предприятия, как «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод, корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», сырное производство, гимназию им. Е. М. Примакова. Или побывать на онлайн-экскурсии по залам музея «Новый Иерусалим» и выставке современного искусства в парке Малевича, увидеть яхтенную регату и зубров в Приокско-Террасном заповеднике. Можно посетить тач-стол с интерактивной картой Московской области и ознакомиться с президентскими проектами, которые реализует регион.