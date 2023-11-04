«Запретить на время СВО»: ростовчане высказались о запуске фейерверков в городе

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Всего участниками стали 1,4 тысячи человек, из которых 65% респондентов высказались о запрете фейерверков. Еще 22% опрошенных посчитали, что запрещать не нужно, но можно ввести ограничения.
Остальные заявили, что все нужно оставить, как есть.
«Нужно запретить не только в Ростове, но и в области», — высказались горожане. Другие рассказали, что запреты необходимо ввести только на период проведения СВО.
«Запретить на время СВО. И взрывалки, которые под ноги людям бросают. Зима, гололед, а хулиганы из-за угла высматривают бабушку и под ноги ей бросают», — говорится в комментариях.
Ранее жители Ростова пожаловались на то, что их разбудили звуки взрывов. Они приняли их за работу системы ПВО. Позже оказалось, что это были звуки салюта, который запускали в одном из ресторанов города на левом берегу Дона.