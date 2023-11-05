Бречалов: Стенд Удмуртии на выставке «Россия» собрал все, чем гордится регион

«Я с большим удовольствием всегда приезжаю домой в Ижевск, потому что это моя родная земля, где живут мои папа и мама. Для меня это счастье, когда я могу вырваться домой, я очень люблю Удмуртию», — призналась артистка. Она также подчеркнула: ей посчастливилось лично общаться с легендарным оружейником Михаилом Калашниковым, и теперь она всегда с гордостью вспоминает о том, что у них общая малая родина.