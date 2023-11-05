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Бречалов: Стенд Удмуртии на выставке «Россия» собрал все, чем гордится регион

Бречалов: Стенд Удмуртии на выставке «Россия» собрал все, чем гордится регион

5 ноября 2023, 13:35
Фото: Правительство УР
Глава Удмуртии Александр Бречалов вместе со знаменитыми представителями республики открыл стенд региона в рамках международной выставки-форума «Россия» 4 ноября.

«Сегодня мы познакомим жителей России с теми, кто создает все то, чем гордится Удмуртия. У нас потрясающие люди, работоспособные, трудолюбивые и любящие свою родину», — рассказал Бречалов на открытии стенда. По его словам, экспозиция стенда в первую очередь посвящена роли этих людей в развитии экономики региона, поскольку никакие достижения республики не состоялись бы без труда медиков, учителей, заводских работников и тружеников села. Об этом пишет udm-info.

Для открытия стенда организаторы выбрали необычную форму квартирника. Посетители получили приятную возможность в теплой дружеской обстановке побеседовать со спортсменами и деятелями культуры, имеющими всероссийскую и всемирную известность и прибывшими сюда как амбассадоры Удмуртии.

Прославленная балерина Елена Евсеева поделилась, что она особенно гордится родным краем.

«Я с большим удовольствием всегда приезжаю домой в Ижевск, потому что это моя родная земля, где живут мои папа и мама. Для меня это счастье, когда я могу вырваться домой, я очень люблю Удмуртию», — призналась артистка. Она также подчеркнула: ей посчастливилось лично общаться с легендарным оружейником Михаилом Калашниковым, и теперь она всегда с гордостью вспоминает о том, что у них общая малая родина.

Гостям стенда Удмуртии предлагается стать свидетелями достижений тех, кто в разные периоды жизни региона создавал экономику республики, обеспечивал старт и поддержку успешным предпринимательским и социальным инициативам. Немалую часть стенда посвятили перспективам развития региона — от местного туризма со множеством культурных мероприятий до формирования инновационных и наукоемких производств.

Бречалов предложил гостям стенда больше узнать об истории продукции, представленной на стенде, провести фотосеты с культовым мотоциклом «Иж» и снова попасть под очарование Удмуртии. Он также заявил о готовности стать гидом для каждого, кого привлекает стенд. Особо Бречалов отметил всех руководителей регионов, их команды, кабмин России, тех, кто организовал замечательную выставку-форум «Россия».

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