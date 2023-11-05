Что ростовчанам приготовить из тыквы: пять потрясающих рецептов

Растопите сливочное масло, возьмите лист теста, намажьте его маслом, сверху положите еще один лист и также намажьте его. Разложите тертую тыкву на поверхность, посыпьте ее сахаром с корицей и небольшим количеством орехов. Скрутите тесто в рулет, сверните его в улитку и поместите в смазанную маслом форму.