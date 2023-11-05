Что ростовчанам приготовить из тыквы: пять потрясающих рецептов

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Для приготовления вкусного пая потребуются:
Первым шагом необходимо очистить тыкву от кожуры, нарезать ее на небольшие ломтики и отварить на пару. После варки нужно слить воду и сделать пюре при помощи блендера.
Пока тыква варится, можно замочить изюм, можно сделать это в чае. После этого необходимо очистить семена кардамона и смешать их с сахаром. А получившуюся смесь нужно размолоть до состояния пудры.
В тыквенное пюре следует добавить изюм, мед, мускатный орех, манку и сахар с натуральной ванилью. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать до однородности.
Желтки и белки необходимо разделить. Белки следует взбить с солью, а желтки — с сахарной пудрой с кардамоном.
Сначала в тыквенную массу нужно добавить желтковую смесь и хорошо перемешать. Затем аккуратно добавить взбитые белки, перемешивая снизу вверх лопаточкой в одном направлении. Не рекомендуется использовать миксер при этом процессе, чтобы сохранить пышность и воздушность от белков.
Форму для выпечки следует застелить бумагой и выложить получившуюся массу, разровнять ее и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Пай нужно выпекать до готовности. Внешне можно определить готовность, когда поверхность начинает растрескиваться.
Пирог нужно достать из духовки и оставить его остывать, а затем поместить его в холодильник на 12 часов.
Для приготовления потребуются:
Тыква (1-1,5 кг) — 1 штука
Масло сливочное — 40-60 г
Для приготовления запеченной тыквы сначала нужно включить духовку и разогреть ее до 180-200 градусов. Затем на противень положить пергаментную бумагу и поставить тыкву в центр. Овощ весом 1-1,5 килограмма нужно запекать примерно в течение 1 часа, либо можно порезать на кусочки.
Когда тыква будет готова, можно ее разрезать и удалить семена и кожуру.
После этого, следует растопить сливочное масло и полить им запеченную тыкву. Готовое блюдо можно подать к столу.
Потребуются следующие ингредиенты
Вначале нужно разрезать тыкву, лук, морковь и чеснок на небольшие кусочки, а в сковороду добавить немного оливкового масла и разогреть
На следующем шаге выкладываем в сковороду лук, морковь и тыкву, после чего добавляем чеснок.
Тушим тыкву, морковь, лук и чеснок на среднем огне примерно 10 минут. После этого нарезаем картофель на средние кусочки и кладем в кастрюлю, а нему добавляем тушеные овощи.
Все это заливают водой и варят до тех пор, пока картофель не станет мягким.
Из получившейся смеси нужно сделать пюре при помощи блендера и добавить соль по вкусу. В тыквенный суп-пюре мы вливаем сливки и хорошо перемешиваем.
Подаем тыквенный крем-суп, посыпав его тыквенными семечками.
Для этого блюда понадобятся
Разморозьте заранее тесто в нижней части холодильника, очистите тыкву и натрите ее на терке. Подсушите грецкие орехи на сковороде без масла, а затем порежьте их на кусочки.
Растопите сливочное масло, возьмите лист теста, намажьте его маслом, сверху положите еще один лист и также намажьте его. Разложите тертую тыкву на поверхность, посыпьте ее сахаром с корицей и небольшим количеством орехов. Скрутите тесто в рулет, сверните его в улитку и поместите в смазанную маслом форму.
Для этого блюда понадобятся
Разморозьте заранее тесто в нижней части холодильника, очистите тыкву и натрите ее на терке. Подсушите грецкие орехи на сковороде без масла, а затем порежьте их на кусочки.
Растопите сливочное масло, возьмите лист теста, намажьте его маслом, сверху положите еще один лист и также намажьте его. Разложите тертую тыкву на поверхность, посыпьте ее сахаром с корицей и небольшим количеством орехов. Скрутите тесто в рулет, сверните его в улитку и поместите в смазанную маслом форму.
Повторите этот процесс несколько раз. Каждый новый рулет выкладывайте как продолжение предыдущего. В итоге получится одна большая спираль, напоминающая улитку. Намажьте верх пирога оставшимся маслом и посыпьте его остатками сахара с корицей.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов в течение 30-40 минут. Достаньте тыквенник из духовки и дайте ему немного остыть. Извлеките из формы и подавайте к столу. Нарежьте на кусочки и подавайте с чаем или кофе.
Для этого блюда нужно купить:
Вначале нужно помыть тыкву, а затем нарезать ее на круглые ломтики толщиной около 2 сантиметров. С помощью ножа или овощечистки нужно снять кожуру с каждого ломтика.
Камамбер нарезаем тонкими полосками примерно в 1 сантиметр толщиной.
Для приготовления закуски из запеченной тыквы с камамбером мы выкладываем тыкву в форму для запекания и сверху кладем сыр с плесенью.
Затем слегка сбрызгиваем растительным маслом и посыпаем сушеным тимьяном.
Ставим форму с закуской в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и готовим около 20-25 минут, пока тыква не станет мягкой и сыр не расплавится. Как только закуска готова, достаем ее из духовки, посыпаем измельченными грецкими орехами и украшаем свежей зеленью, такой как мята, руккола или петрушка. Закуску подаем теплой.