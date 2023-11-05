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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Что приготовить из тыквы: пять потрясающих рецептов

Что ростовчанам приготовить из тыквы: пять потрясающих рецептов

5 ноября 2023, 05:54
Фото: rostovgazeta.ru
Что приготовить из тыквы: пять потрясающих рецептов
Из тыквы можно приготовить огромное количество блюд, в том числе диетических и полезных. RostovGazeta составила топ-5 самых интересных рецептов.

Как приготовить тыквенный пай

Для приготовления вкусного пая потребуются:

  1. Тыква 1 кг;
  2. крупа манная 100 г;
  3. изюм светлый 70 г;
  4. мед натуральный 2 столовые ложки;
  5. яйцо куриное 2 штуки;
  6. сахар коричневый 1 столовая ложка;
  7. кардамон 3 штуки;
  8. мускатный орех ½ чайные ложки;
  9. сахар с натуральной ванилью 1 столовая ложка;
  10. соль ¼ чайной ложки.

Первым шагом необходимо очистить тыкву от кожуры, нарезать ее на небольшие ломтики и отварить на пару. После варки нужно слить воду и сделать пюре при помощи блендера.

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Пока тыква варится, можно замочить изюм, можно сделать это в чае. После этого необходимо очистить семена кардамона и смешать их с сахаром. А получившуюся смесь нужно размолоть до состояния пудры.

Простой в приготовлении тыквенный пайПростой в приготовлении тыквенный пай
Простой в приготовлении тыквенный пай
Фото: rostovgazeta.ru

В тыквенное пюре следует добавить изюм, мед, мускатный орех, манку и сахар с натуральной ванилью. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать до однородности.

Желтки и белки необходимо разделить. Белки следует взбить с солью, а желтки — с сахарной пудрой с кардамоном.

Сначала в тыквенную массу нужно добавить желтковую смесь и хорошо перемешать. Затем аккуратно добавить взбитые белки, перемешивая снизу вверх лопаточкой в одном направлении. Не рекомендуется использовать миксер при этом процессе, чтобы сохранить пышность и воздушность от белков.

Тыкву разных сортов очень много в магазинах в октябреТыкву разных сортов очень много в магазинах в октябре
Тыкву разных сортов очень много в магазинах в октябре
Фото: rostovgazeta.ru

Форму для выпечки следует застелить бумагой и выложить получившуюся массу, разровнять ее и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Пай нужно выпекать до готовности. Внешне можно определить готовность, когда поверхность начинает растрескиваться.

Пирог нужно достать из духовки и оставить его остывать, а затем поместить его в холодильник на 12 часов.

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Как запечь тыкву

Для приготовления потребуются:

Тыква (1-1,5 кг) — 1 штука

Масло сливочное — 40-60 г

Для приготовления запеченной тыквы сначала нужно включить духовку и разогреть ее до 180-200 градусов. Затем на противень положить пергаментную бумагу и поставить тыкву в центр. Овощ весом 1-1,5 килограмма нужно запекать примерно в течение 1 часа, либо можно порезать на кусочки.

Запеченная с пряностями тыкваЗапеченная с пряностями тыква
Запеченная с пряностями тыква

Когда тыква будет готова, можно ее разрезать и удалить семена и кожуру.

После этого, следует растопить сливочное масло и полить им запеченную тыкву. Готовое блюдо можно подать к столу.

Как приготовить суп из тыквы

Потребуются следующие ингредиенты

  1. Тыква — 700 граммов.
  2. Картофель — 2-3 штуки.
  3. Морковь — 1-2 штуки.
  4. Лук репчатый — 1 штука.
  5. Чеснок — 1-2 зубчика.
  6. Сливки — 70 мл.
  7. Масло оливковое — 3 столовые ложки.
  8. Соль — по вкусу.
  9. Семечки тыквенные (для подачи) — по вкусу.
  10. Вода — 350 мл.

Вначале нужно разрезать тыкву, лук, морковь и чеснок на небольшие кусочки, а в сковороду добавить немного оливкового масла и разогреть

На следующем шаге выкладываем в сковороду лук, морковь и тыкву, после чего добавляем чеснок.

Нежный и ароматный суп из тыквыНежный и ароматный суп из тыквы
Нежный и ароматный суп из тыквы
Фото: rostovgazeta.ru

Тушим тыкву, морковь, лук и чеснок на среднем огне примерно 10 минут. После этого нарезаем картофель на средние кусочки и кладем в кастрюлю, а нему добавляем тушеные овощи.

Все это заливают водой и варят до тех пор, пока картофель не станет мягким.

Из получившейся смеси нужно сделать пюре при помощи блендера и добавить соль по вкусу. В тыквенный суп-пюре мы вливаем сливки и хорошо перемешиваем.

Подаем тыквенный крем-суп, посыпав его тыквенными семечками.

Как приготовить тыквенники

Для этого блюда понадобятся

  1. Тесто 250 граммов.
  2. Тыква 400 граммов (чистый вес без кожуры).
  3. Сахар тростниковый 2 столовые ложки.
  4. Корица молотая 1 чайная ложка.
  5. Масло сливочное 50 граммов.
  6. Грецкие орехи.

Разморозьте заранее тесто в нижней части холодильника, очистите тыкву и натрите ее на терке. Подсушите грецкие орехи на сковороде без масла, а затем порежьте их на кусочки.

Растопите сливочное масло, возьмите лист теста, намажьте его маслом, сверху положите еще один лист и также намажьте его. Разложите тертую тыкву на поверхность, посыпьте ее сахаром с корицей и небольшим количеством орехов. Скрутите тесто в рулет, сверните его в улитку и поместите в смазанную маслом форму.

Для блюда нужно выбрать лучшую тыквуДля блюда нужно выбрать лучшую тыкву
Для блюда нужно выбрать лучшую тыкву
Фото: rostovgazeta.ru

Как приготовить тыквенники

Для этого блюда понадобятся

  1. Тесто 250 граммов.
  2. Тыква 400 граммов (чистый вес без кожуры).
  3. Сахар тростниковый 2 столовые ложки.
  4. Корица молотая 1 чайная ложка.
  5. Масло сливочное 50 граммов.
  6. Грецкие орехи.

Разморозьте заранее тесто в нижней части холодильника, очистите тыкву и натрите ее на терке. Подсушите грецкие орехи на сковороде без масла, а затем порежьте их на кусочки.

Растопите сливочное масло, возьмите лист теста, намажьте его маслом, сверху положите еще один лист и также намажьте его. Разложите тертую тыкву на поверхность, посыпьте ее сахаром с корицей и небольшим количеством орехов. Скрутите тесто в рулет, сверните его в улитку и поместите в смазанную маслом форму.

Блюда из тыквы понравятся всей семьеБлюда из тыквы понравятся всей семье
Блюда из тыквы понравятся всей семье
Фото: rostovgazeta.ru

Повторите этот процесс несколько раз. Каждый новый рулет выкладывайте как продолжение предыдущего. В итоге получится одна большая спираль, напоминающая улитку. Намажьте верх пирога оставшимся маслом и посыпьте его остатками сахара с корицей.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов в течение 30-40 минут. Достаньте тыквенник из духовки и дайте ему немного остыть. Извлеките из формы и подавайте к столу. Нарежьте на кусочки и подавайте с чаем или кофе.

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Как приготовить тыкву с камамбером

Для этого блюда нужно купить:

  • тыква (сорт «Баттернат») — 200г
  • сыр камамбер (или бри) — 50г
  • масло растительное — 1 ч. л.
  • орехи грецкие — 15г
  • тимьян сушеный — 1 щепотка
  • соль — 1 щепотка

Вначале нужно помыть тыкву, а затем нарезать ее на круглые ломтики толщиной около 2 сантиметров. С помощью ножа или овощечистки нужно снять кожуру с каждого ломтика.

Камамбер нарезаем тонкими полосками примерно в 1 сантиметр толщиной.

Для приготовления закуски из запеченной тыквы с камамбером мы выкладываем тыкву в форму для запекания и сверху кладем сыр с плесенью.

Затем слегка сбрызгиваем растительным маслом и посыпаем сушеным тимьяном.

Ставим форму с закуской в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и готовим около 20-25 минут, пока тыква не станет мягкой и сыр не расплавится. Как только закуска готова, достаем ее из духовки, посыпаем измельченными грецкими орехами и украшаем свежей зеленью, такой как мята, руккола или петрушка. Закуску подаем теплой.

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