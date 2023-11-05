Демонтаж колеса обозрения отложили в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
По информации 161.ру, в конце года у аттракциона истекает срок эксплуатации. Но проведенное обследование показало, что срок службы можно продлить.
«Аттракцион находится в удовлетворительном состоянии, остаточный ресурс продлен сроком на 12 месяцев», — говорится в публикации.
Отмечается, демонтировать аттракцион хотели в период с 2022–2024 года, но работы так и не начались. Само колесо обозрение появилось в 1991 году.
Добавим, что официальной информации о продлении сроков не поступало, она уточняется.
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