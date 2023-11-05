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В Ростове-на-Дону 32-летнее колесо обозрения решили не сносить еще год

Демонтаж колеса обозрения отложили в Ростове-на-Дону

5 ноября 2023, 09:17
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону 32-летнее колесо обозрения решили не сносить еще год

В Ростове-на-Дону срок службы колеса обозрения в парке имени Горького продлили еще на год, сообщают СМИ.

По информации 161.ру, в конце года у аттракциона истекает срок эксплуатации. Но проведенное обследование показало, что срок службы можно продлить.

«Аттракцион находится в удовлетворительном состоянии, остаточный ресурс продлен сроком на 12 месяцев», — говорится в публикации.

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Отмечается, демонтировать аттракцион хотели в период с 2022–2024 года, но работы так и не начались. Само колесо обозрение появилось в 1991 году.

Добавим, что официальной информации о продлении сроков не поступало, она уточняется.

Ранее урбанист заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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