Эксперт заявил, что съемку работы системы ПВО на Дону могут приравнять к госизмене

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Напомним, что в донском регионе в последнее время несколько раз срабатывала система ПВО. Причинами становились воздушные объекты, которые удалось сбить.
Власти региона неоднократно просили местных жителей не делать фотографии и видео, а также не размещать их в соцсетях. Говорится, что это может дать понимание того, где находится ПВО.
Военкор Саенко рассказал, что хотя юридического запрета на публикацию видео нет, дончане могут помочь работе военных аналитиков противника, что уже можно считать госизменой.
Ранее политолог Амбросимов рассказал, когда прекратятся атаки Киева на Ростовскую область.