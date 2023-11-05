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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Эксперт заявил, что съемку работы системы ПВО на Дону могут приравнять к госизмене

Эксперт заявил, что съемку работы системы ПВО на Дону могут приравнять к госизмене

5 ноября 2023, 17:04
Фото: 1MI
В Ростовской области съемка работы системы ПВО дает возможность врагу обнаружить ее и нанести удар, пишет «Дон-тр» со ссылкой на военкора Андрея Руденко.

Напомним, что в донском регионе в последнее время несколько раз срабатывала система ПВО. Причинами становились воздушные объекты, которые удалось сбить.

Власти региона неоднократно просили местных жителей не делать фотографии и видео, а также не размещать их в соцсетях. Говорится, что это может дать понимание того, где находится ПВО.

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Военкор Саенко рассказал, что хотя юридического запрета на публикацию видео нет, дончане могут помочь работе военных аналитиков противника, что уже можно считать госизменой.

Ранее политолог Амбросимов рассказал, когда прекратятся атаки Киева на Ростовскую область.

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