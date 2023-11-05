Главе сельпо в Ростовской области трижды отказали в проведении митинга

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
По информации 161.ру, глава сельпо во время митинга хотел рассказать о проблемах хуторов. Издание пишет, что одно из мероприятий должно было пройти 5 ноября, но его не согласовали.
«Местные жители хотели пожаловаться на застройку, проблемы с сфере ЖКХ, нехватку детских садов и школ. Но все мероприятия пришлось отменить», — сказано в сообщении.
Отмечается, что глава сельпо собирается обратиться в прокуратуру. Официальной информации об этом не поступало.
Ранее в Ростовской области запретили проводить митинги возле зданий органов власти.