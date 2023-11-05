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Published Сегодня, 15:39

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Главе сельпо в Ростовской области трижды отказали в проведении митинга

Главе сельпо в Ростовской области трижды отказали в проведении митинга

5 ноября 2023, 15:39
Фото: 1MI
В Ростовской области глава Краснокрымского сельского поселения три раза пытался провести митинг, но ему отказали, пишут СМИ.

По информации 161.ру, глава сельпо во время митинга хотел рассказать о проблемах хуторов. Издание пишет, что одно из мероприятий должно было пройти 5 ноября, но его не согласовали.

«Местные жители хотели пожаловаться на застройку, проблемы с сфере ЖКХ, нехватку детских садов и школ. Но все мероприятия пришлось отменить», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что глава сельпо собирается обратиться в прокуратуру. Официальной информации об этом не поступало.

Ранее в Ростовской области запретили проводить митинги возле зданий органов власти.

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